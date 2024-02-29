Coinbase: Kullanıcı hesaplarını etkileyen sorun tüm hizmetlerin geri yüklenmesi ile çözüldü

Coinbase, kullanıcı hesaplarını etkileyen sorunun tüm hizmetlerin geri yüklenmesi ile çözüldüğünü duyurdu.

Coinbase Global, bazı kullanıcıların hesaplarında sıfır bakiye görmesine neden olan bir sorunun ardından web sitesindeki tüm hizmetlerin geri yüklendiğini söyledi.



Yapılan açıklamada, "Çok az sayıda müşteri hala hesaplarında yanlış bir bakiye görebilir. Ekibimiz bu kullanıcılar için bu görüntüleme sorununu çözmek için çalışıyor" ifadelerine yer verildi.



Coinbase CEO'su Brian Armstrong, X'teki ayrı bir gönderide kripto borsasının trafikte büyük bir artışla uğraştığını söyledi.