Riskleri anlamayan, her şeylerini kaybedecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayacak insanlar için endişe ettiğini belirten ECB Başkanı Christine Lagarde, "Bu nedenle kripto paralara düzenleme getirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"DİJİTAL EURO GELECEK 4 YILDA GERÇEKLEŞEBİLİR"

Kripto paraların değeri konusunda kuşkulu olduğunu da ifade eden Lagarde, ECB'nin dijital euro projesinin ise gelecek 4 yılda gerçekleşebileceğini vurguladı.

Lagarde, "Benim çok mütevazi değerlendirmeme göre, kripto paralar değersiz, beş para etmez, hiçbir şeye dayanmıyorlar, bir güvenlik çıpası olarak hareket edecek bir varlığa dayanmıyorlar" diye konuştu.