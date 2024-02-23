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FTX Anthropic'teki hisselerini satabilir

FTX, yapay zeka girişimi Anthropic'teki hisselerini satabilir.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 09:03

Delaware'deki ABD İflas Yargıcı John Dorsey'in verdiği karara göre, iflas eden kripto borsası FTX, yapay zeka girişimi Anthropic'teki hisselerini satabilir.

Yargıç Dorsey, FTX'in satışa karşı çıkan bir grup FTX müşterisiyle mahkemede uzlaşmaya varmasının ardından FTX'in hisseleri satma teklifini onayladı.

Mahkeme belgelerine göre FTX, 2021 yılında Anthropic'e 500 milyon dolar yatırım yaptı ve şu anda şirkette yüzde 7,84'lük bir hisseye sahip. Şirket, varlıklarını tasfiye etmek ve şirket 2022'de çöktüğünde hesaplarına erişimini kaybeden müşterilere geri ödeme yapmak için mahkeme gözetimindeki çabalarının bir parçası olarak hisseleri satmak için izin istemişti.

FTX avukatı Andy Dietderich Perşembe günkü duruşmada "Her şeyi sattığımız gibi Anthropic hisselerini de satıyoruz ve parayı bankaya koyuyoruz" dedi.

Dietderich, FTX'in satış gelirlerini kullanarak müşterilerine geri ödeme yapmayı planladığını ve mahkemeyi Anthropic hisselerine sahip olduklarına ikna edebilecek belirli bir müşteri grubuna geri ödeme yapmak için yeterli nakde sahip olduğunu söyledi. Dietderich, FTX'in şu anda 6,4 milyar dolar nakit parası olduğunu söyledi.

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