Güney Koreli kripto şirket varlığını Abu Dabi'ye genişletiyor

Hashed Ventures, avantajlı bir düzenleyici ortamın burayı en sıcak küresel kripto merkezlerinden biri haline getirdiği Abu Dabi'deki ayak izini genişleten en son dijital varlık şirketi oldu.

KRİPTO STARTUP'I GETİRMEYİ PLANLIYOR

Bloomberg'in haberine göre, Güney Kore merkezli kripto girişim sermayesi Hashed, Abu Dabi'nin teknoloji ekosistemi Hub71 ile bir ortaklık imzaladı.

Hashed, BAE'ye daha fazla teknoloji ve kripto startup'ı getirmeyi planlıyor.

Abu Dabi'nin teknoloji kuluçka merkezi Hub71, yeni kurulan şirketlere gerekli kaynakları sağlayarak, potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla bağlantı kurmalarını kolaylaştırarak ve yerel düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olarak büyümelerini destekliyor.