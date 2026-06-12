CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para Kripto paralar zorlu 7 günü geride bıraktı! Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Kripto paralar zorlu 7 günü geride bıraktı! Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Hafta boyunca jeopolitik risklerin baskısı altında kalan kripto para piyasaları, İran ile ilgili tansiyonun düşmesiyle toparlandı. Bitcoin yeniden haftalık bazda artıya geçti.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2026 12:49

Kripto para piyasalarında hafta boyunca etkili olan satış baskısı yerini toparlanmaya bıraktı. Özellikle İran kaynaklı jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklentiler, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesini sağladı.

Bitcoin, cuma günü 63 bin 550 dolar seviyesinde işlem görerek günlük bazda yüzde 1,6, haftalık bazda ise yüzde 1,4 yükseldi. Hafta içerisinde 2024 yılından bu yana görülen en düşük seviyelere gerileyerek 60 bin doların altına inen Bitcoin, son günlerdeki yükselişle kayıplarını telafi etti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Piyasalardaki iyimserliğin temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya yakın olunduğunu açıklaması oldu.

Trump, ABD'nin İran ile bir anlaşmaya çok yaklaştığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı sona erdirdim." ifadelerini kullandı. Piyasalar bu açıklamayı, 100 günden uzun süredir fiyatlamalar üzerinde etkili olan çatışma riskinin azalması şeklinde değerlendirdi.

Gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2 düşüşle 88,50 dolar seviyesine gerilerken, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş görüldü.

KÜRESEL BORSALARDA DA YÜKSELİŞ HAKİM

Jeopolitik tansiyonun düşmesi yalnızca kripto para piyasalarını değil, küresel hisse senedi piyasalarını da destekledi.

Yapay zeka şirketlerinin yoğunlukta olduğu Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 8,4 yükselirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 3,5 değer kazandı. Böylece endeks son iki ayın en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

ABD vadeli endeksleri yükselişe işaret ederken, Avrupa borsalarının da güne yaklaşık yüzde 1,8 artışla başlaması bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI AZALDI

Analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesinin petrol fiyatları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ve bunun da enflasyon beklentilerinin gerilemesine katkı sağladığını belirtiyor.

Daha düşük enflasyon beklentileri ise merkez bankalarının faizleri yüksek seviyelerde tutacağı yönündeki endişeleri azaltıyor. Son günlerde hem kripto para piyasalarında hem de değerli metallerde görülen satışların arkasında büyük ölçüde bu faiz endişeleri bulunuyordu.

ALTCOİNLERDE DE GÜÇLÜ TOPARLANMA

Bitcoin'deki yükseliş altcoin piyasasına da yansıdı.

Ethereum yüzde 1,3 artışla 1.673 dolara yükselirken, BNB yüzde 1,5 değer kazanarak 602 dolara çıktı. Solana ise yüzde 3 yükseliş kaydetti.

XRP ve Dogecoin'de yüzde 2'nin üzerinde artış görülürken, büyük kripto paralar arasında günün en güçlü performansını yüzde 7,6 yükselen HYPE gösterdi. Buna karşın TRON, yüzde 2 düşüşle değer kaybeden tek büyük kripto varlık oldu.

GÖZLER İRAN ANLAŞMASI VE SPACEX HALKA ARZINDA

Piyasalar şimdi iki önemli gelişmeyi yakından takip ediyor.

Bunlardan ilki İran ile ABD arasında olası bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı. Trump, anlaşmanın hafta sonu Avrupa'da sonuçlanabileceğini ifade etti.

Diğer önemli gündem maddesi ise SpaceX'in Nasdaq'ta gerçekleştireceği halka arz olacak. Şirketin 75 milyar dolarlık fon topladığı ve bunun tarihin en büyük halka arzı olduğu belirtilirken, halka arz öncesi işlemlerde hisselerin ilk işlem gününde en az yüzde 35 prim yapabileceği fiyatlanıyor.

Bitcoin, son yedi günlük dönemde yüzde 1,4 yükseliş kaydetmiş olsa da analistler, mevcut toparlanmanın kalıcı olup olmayacağının büyük ölçüde İran ile ilgili diplomatik sürecin sonucuna bağlı olacağını değerlendiriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Asya borsalarında savaş endişesi: ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları piyasaları baskılıyor Asya borsalarında savaş endişesi: ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları piyasaları baskılıyor 11 Haziran 2026 09:46
Goldman Sachs uyardı: Fed toplantıları öncesinde faiz piyasalarında oynaklık riski yükseliyor Goldman Sachs uyardı: Fed toplantıları öncesinde faiz piyasalarında oynaklık riski yükseliyor 11 Haziran 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Haziran 2026 09:33
Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı: Gözler Fed, ECB ve TCMB kararlarında Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı: Gözler Fed, ECB ve TCMB kararlarında 11 Haziran 2026 09:25
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 11 Haziran 2026 08:42
ABD mayıs enflasyonu beklentilere paralel geldi: Fed’in faiz kararları için kritik veri açıklandı ABD mayıs enflasyonu beklentilere paralel geldi: Fed’in faiz kararları için kritik veri açıklandı 10 Haziran 2026 15:34
Goldman Sachs’tan hisse senedi balonu uyarısı: Değerlemeler dot-com zirvesini aştı Goldman Sachs’tan hisse senedi balonu uyarısı: Değerlemeler dot-com zirvesini aştı 10 Haziran 2026 15:21
Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda hastaneye kaldırıldı Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda hastaneye kaldırıldı 10 Haziran 2026 13:31
Rusya’nın AEB’ye tarım ihracatı rekor kırdı: 1,9 milyar dolar Rusya'nın AEB'ye tarım ihracatı rekor kırdı: 1,9 milyar dolar 10 Haziran 2026 13:21
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 10 Haziran 2026 13:19
Yabancı yatırımcının mayıs ayı borsa raporu: En çok alınan ve satılan hisseler açıklandı Yabancı yatırımcının mayıs ayı borsa raporu: En çok alınan ve satılan hisseler açıklandı 10 Haziran 2026 12:15
Japonya’da üretici enflasyonu 3 yılın zirvesinde! Enerji şokları ve faiz artışı beklentisi güçleniyor Japonya’da üretici enflasyonu 3 yılın zirvesinde! Enerji şokları ve faiz artışı beklentisi güçleniyor 10 Haziran 2026 11:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.103,9700 Değişim 312,39 Son veri saati:
Düşük 13801,34 Yüksek 14113,73
Açılış
46,2663 Değişim 0,0889 Son veri saati:
Düşük 46,1764 Yüksek 46,2653
Açılış
53,6382 Değişim 0,1474 Son veri saati:
Düşük 53,5075 Yüksek 53,6549
Açılış
6.281,9000 Değişim 114,243 Son veri saati:
Düşük 6199,985 Yüksek 6314,228
Açılış
100,4488 Değişim 3,0825 Son veri saati:
Düşük 98,0115 Yüksek 101,094
Açılış
BİST En Aktif Hisseler