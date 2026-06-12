Kripto paralar zorlu 7 günü geride bıraktı! Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Kripto para piyasalarında hafta boyunca etkili olan satış baskısı yerini toparlanmaya bıraktı. Özellikle İran kaynaklı jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklentiler, yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesini sağladı.

Bitcoin, cuma günü 63 bin 550 dolar seviyesinde işlem görerek günlük bazda yüzde 1,6, haftalık bazda ise yüzde 1,4 yükseldi. Hafta içerisinde 2024 yılından bu yana görülen en düşük seviyelere gerileyerek 60 bin doların altına inen Bitcoin, son günlerdeki yükselişle kayıplarını telafi etti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Piyasalardaki iyimserliğin temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya yakın olunduğunu açıklaması oldu.

Trump, ABD'nin İran ile bir anlaşmaya çok yaklaştığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı sona erdirdim." ifadelerini kullandı. Piyasalar bu açıklamayı, 100 günden uzun süredir fiyatlamalar üzerinde etkili olan çatışma riskinin azalması şeklinde değerlendirdi.

Gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2 düşüşle 88,50 dolar seviyesine gerilerken, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş görüldü.

KÜRESEL BORSALARDA DA YÜKSELİŞ HAKİM

Jeopolitik tansiyonun düşmesi yalnızca kripto para piyasalarını değil, küresel hisse senedi piyasalarını da destekledi.

Yapay zeka şirketlerinin yoğunlukta olduğu Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 8,4 yükselirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 3,5 değer kazandı. Böylece endeks son iki ayın en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

ABD vadeli endeksleri yükselişe işaret ederken, Avrupa borsalarının da güne yaklaşık yüzde 1,8 artışla başlaması bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI AZALDI

Analistler, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesinin petrol fiyatları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ve bunun da enflasyon beklentilerinin gerilemesine katkı sağladığını belirtiyor.

Daha düşük enflasyon beklentileri ise merkez bankalarının faizleri yüksek seviyelerde tutacağı yönündeki endişeleri azaltıyor. Son günlerde hem kripto para piyasalarında hem de değerli metallerde görülen satışların arkasında büyük ölçüde bu faiz endişeleri bulunuyordu.

ALTCOİNLERDE DE GÜÇLÜ TOPARLANMA

Bitcoin'deki yükseliş altcoin piyasasına da yansıdı.

Ethereum yüzde 1,3 artışla 1.673 dolara yükselirken, BNB yüzde 1,5 değer kazanarak 602 dolara çıktı. Solana ise yüzde 3 yükseliş kaydetti.

XRP ve Dogecoin'de yüzde 2'nin üzerinde artış görülürken, büyük kripto paralar arasında günün en güçlü performansını yüzde 7,6 yükselen HYPE gösterdi. Buna karşın TRON, yüzde 2 düşüşle değer kaybeden tek büyük kripto varlık oldu.

GÖZLER İRAN ANLAŞMASI VE SPACEX HALKA ARZINDA

Piyasalar şimdi iki önemli gelişmeyi yakından takip ediyor.

Bunlardan ilki İran ile ABD arasında olası bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı. Trump, anlaşmanın hafta sonu Avrupa'da sonuçlanabileceğini ifade etti.

Diğer önemli gündem maddesi ise SpaceX'in Nasdaq'ta gerçekleştireceği halka arz olacak. Şirketin 75 milyar dolarlık fon topladığı ve bunun tarihin en büyük halka arzı olduğu belirtilirken, halka arz öncesi işlemlerde hisselerin ilk işlem gününde en az yüzde 35 prim yapabileceği fiyatlanıyor.

Bitcoin, son yedi günlük dönemde yüzde 1,4 yükseliş kaydetmiş olsa da analistler, mevcut toparlanmanın kalıcı olup olmayacağının büyük ölçüde İran ile ilgili diplomatik sürecin sonucuna bağlı olacağını değerlendiriyor.