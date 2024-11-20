CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para

Kripto paralara Trump desteği! Bitcoin 92 dolardan işlem görüyor

Donald Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media and Technology Group'un kripto ticaret firması Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Haberin etkisiyle Bitcoin fiyatları 94.000 doların üzerine çıktı. Dünyanın en çok işlem gören kripto parası 92 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 08:55

Donald Trump'ın Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin etkisiyle Bitcoin zirve seviyleri test etti.

BİTCOİN'DEN YENİ REKOR

Dün seansın sonuna doğru 94.078,22 dolar kadar yükselerek rekor kıran Bitcoin, bu sabah 92 bin 226 dolar seviyesinde. IG analisti olan Tony Sycamore, Bitcoin'in rekor seviyeye yükselişinin Trump anlaşma görüşmesi raporunun yanı sıra BlackRock'ın Bitcoin ETF'si üzerinden Nasdaq'ta opsiyon ticaretinin ilk gününden yararlanan tüccarlar tarafından desteklendiğini söyledi.

KRİPTO PARALARA TRUMP DESTEĞİ

5 Kasım ABD seçimlerinden bu yana kripto para birimleri, tüccarların Başkan seçilen Trump'ın dijital varlıklar için vaat ettiği desteğin daha az kısıtlayıcı bir düzenleyici rejime yol açacağına ve cansız birkaç aydan sonra bitcoin'e biraz hayat enjekte edeceğine bahse girmesiyle yükseldi.

İlginizi Çekebilir
UBS: Çin’de büyüme 2025 ve 2026’da gerileyebilir UBS: Çin'de büyüme 2025 ve 2026'da gerileyebilir 19 Kasım 2024 09:05
BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli hareket edilmeli 19 Kasım 2024 09:01
Altın yeni haftada değer kazançlarını sürdürüyor Altın yeni haftada değer kazançlarını sürdürüyor 19 Kasım 2024 07:16
Brent petrol 73 doların üzerine çıktı Brent petrol 73 doların üzerine çıktı 19 Kasım 2024 06:30
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin lira oldu 18 Kasım 2024 17:05
AB’den eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası AB'den eylülde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası 18 Kasım 2024 15:49
Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yeni karar Dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yeni karar 18 Kasım 2024 12:52
Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı 18 Kasım 2024 11:55
Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi 18 Kasım 2024 10:40
Kısa vadeli dış borç stoku eylülde arttı Kısa vadeli dış borç stoku eylülde arttı 18 Kasım 2024 10:36
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 18 Kasım 2024 09:08
Brent petrol yeni haftaya 71 doların üzerinde başladı Brent petrol yeni haftaya 71 doların üzerinde başladı 18 Kasım 2024 08:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler