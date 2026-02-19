CANLI BORSA
Kriptoda Fed sonrası sert dalgalanma! Bitcoin'e şüpheyle bakan Goldman Sachs CEO'su kararını verdi

Fed tutanaklarının adından kripto paralarda sert dalgalanma devam etti. Bitcoin 65 bin dolara kadar gerilerken, Ether ise 1.931 dolara indi. Bitcoin'e şüpheyle bakan Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise Bitcoin'e yatırım yapma kararı aldı.

Jeopolitik risklerle artan güvenli liman talebinin etkisiyle kripto paralarda yaşanan düşüş, Fed tutanaklarıyla daha da hızlandı.

BİTCOİN SERT DALGALANDI

68 doların üzerinde fiyatlanan Bitcoin, Fed'de faiz çelişkisinin ardından 65 bin dolara kadar geriledi. Ardından toparlayan amiral kripto kritik 70 dolar eşiğinin altında 67 dolar seviyesinde seyrine devam ediyor.

ETHER VE ALTCOİNLERDE SON DURUM

Ethereum, ise 1.931 dolara kadar geriledi. Solana (SOL) ve XRP gibi büyük altcoin'ler, Bitcoin'e paralel şekilde daha belirgin düşüşler gördü ve piyasa içindeki güçsüz performanslarını korudu.

Piyasadaki toplam kripto değerlemesi son 24 saatte yaklaşık %1,5 civarında azaldı.

GOLDMAN CEO'SUNDAN BİTCOİN HAMLESİ

120 bin dolarlık tarihi rekora imza atan Bitcoin'de yaşanan sert düşüş sonrası dünyaca ünlü bankanın CEO'sundan dikkat çeken hamle geldi.

Uzun süredir kripto para birimlerine şüpheyle yaklaşan Goldman Sachs Group Inc. CEO'su David Solomon, Bitcoin'e yatırım yaptığını duyurdu.

Kripto para birimindeki pozisyonunun "çok sınırlı" olduğunu söyleyen Solomon, Bitcoin konusunda önemli bir kehaneti olmadığını ve kripto para birimini sadece gözlemlediğini sözlerine ekledi.

