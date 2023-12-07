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Robinhood Markets AB'de komisyonsuz kripto ticaretini başlatıyor

Robinhood Markets, Avrupa Birliği'nde komisyonsuz kripto ticaretini başlatıyor.

Oluşturma Tarihi 07 Aralık 2023 08:43

Son Güncelleme Tarihi 07 Aralık 2023 08:43

Robinhood Crypto'nun Genel Müdürü Johann Kerbrat, bugüne günü yayına girecek olan uygulamanın Avrupalı yatırımcıların Bitcoin, Ether ve Solana'nın SOL'u da dahil olmak üzere 25'ten fazla kripto para birimini alıp satmalarına olanak sağlayacağını söyledi.

Kerbrat, şirketin geri ödeme benzeri bir sadakat programı sunacağını ve her kullanıcının aylık işlem hacminin bir yüzdesini Bitcoin şeklinde kredilendireceğini söyledi.

Kerbrat, Silikon Vadisi merkezli şirketin kripto hizmetlerini Birleşik Krallık'taki yatırımcılara sunmak için yakın zamanda herhangi bir planı olmadığını belirterek, dijital varlıklar konusunda yerel düzenleyici netlik eksikliğini gerekçe gösterdi.

Robinhood Crypto'nun Avrupalı müşterileri şimdilik kripto varlıklarını uygulama dışına transfer edemeyecek. Kerbrat, şirketin bu özelliği önümüzdeki yıl daha fazla token ve staking hizmetiyle birlikte eklemeyi planladığını söyledi.

Kerbrat, Robinhood'un Eylül ayından bu yana Litvanya'da sanal para birimi değişim operatörü olarak kayıtlı olduğunu ve daha fazla AB ülkesinde onay almak için çalıştığını söyledi.

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