SEC, Bilance CEO'su Zhao ve Binance.US'nin düzinelerce işlem hacmi kullanarak işlem hacimlerini şişirdiğini iddia ediyor

Zhao tarafından kontrol edilen ve varlığı daha önce ortaya çıkan bir İsviçre ticaret şirketi olan Sigma Chain tarafından tutulan kullanıcı hesapları

WSJ tarafından rapor edildi.

SEC bu işlemleri kimin gerçekleştirdiğini belirtmedi. Regülatör, birkaç Binance çalışanının Zhao'nun yönlendirmesiyle Sigma Chain'in operasyonlarını gerçekleştirdiklerini savundu.

SEC, platformun Eylül 2019'da faaliyete geçmesinin ertesi günü, Sigma Chain hesapları ve Zhao ie kıdemli çalışanların sahip oldukları hesaplar arasındaki işlemler işlem hacminin yaklaşık %70'ini oluşturdu.

"SEC'in yıkama ticaretine ilişkin iddialarının tamamen temelsiz olduğuna ve aşağıdaki hususlara dayandığına kuvvetle inanıyoruz" diye konuşan Binance.US Sözcüsü, gerçeklerin temelden yanlış anlaşıldığını ve ilgili yasanın yanlış uygulandığını söyledi. Sözcü. ne Zhao ne de Binance'nin "yıkama ticareti" içinde girmediklerini veya buna tolerans göstermediklerini vurguladı.