Trump destekli kripto projesi devreye giriyor

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve en büyük iki oğlu tarafından desteklenen kripto projesi bu gece başlatılacak.

Trump, World Liberty Financial projesinin lansmanı için daha önce Twitter Spaces olarak bilinen X Spaces'te saat TSİ 03.00'da bir canlı yayına ev sahipliği yapacak.

Trump, geçen hafta resmi Twitter hesabından yayınlanan bir video klipte "Geleceği kripto ile kucaklıyoruz ve yavaş ve modası geçmiş büyük bankaları geride bırakıyoruz" dedi.