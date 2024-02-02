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Amazon analistlerin tahminlerini aştı

Amazon'un dördüncü çeyrek sonuçları analistlerin tahminlerini aştı.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 09:03

Amazon'un hisse başına karı 0,80 cent olan beklentilerin üzerine çıkarak 1,0 dolar olarak gerçekleşti. Net kar geçen yılın aynı dönemindeki 278 milyon dolardan 10,6 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde Amazon'un satışları da 166,2 milyar dolarlık beklentileri aşarak yüzde 14 artışla 170 milyar dolara ulaştı.

Dördüncü çeyrekte Amazon Web Services'in satışyarı yüzde 13 artarak 24,2 milyar dolar, reklam gelirleri 14,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Amazon, cari mali yılın ilk çeyreğinde ise satışlarının 138 milyar dolar ile 143,5 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini ve %8 ila %13 arasında bir büyümeyi temsil edeceğini söyledi. Analistler 142,1 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Amazon CFO'su Brian Olsavsky Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketin yeni yatırımlar konusunda dikkatli bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğini, ancak 2024'ü "verimlilik yılı gibi bir şey" olarak görmediğini söyledi.

Olsavsky, "Yeni şeylere, yeni alanlara ve müşterilerde yankı uyandıran şeylere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Verimlilik bulabileceğimiz ve daha azıyla daha fazlasını yapabileceğimiz yerlerde, bunu da yapacağız." diye konuştu.

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