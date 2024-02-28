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Apple ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

Apple, antitröst davasından kaçınmak için ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 09:02

Bloomberg'in Salı günü konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Apple temsilcileri geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek kurumu iPhone üreticisine karşı bir antitröst davası açmamaya ikna etmeye çalıştı.

Bloomberg, 2019'dan bu yana şirketi soruşturan antitröst uygulayıcılarının, Apple'ın rakiplerinin etkili bir şekilde rekabet etmesini engellemek için iPhone ve iPad'lerine yazılım ve donanım sınırlamaları getirdiğini iddia ettiğini söyledi.

Şirket ve avukatlarının, dava açılıp açılmayacağı konusunda son kararı verecek olan Başsavcı Yardımcısı Jonathan Kanter ile bir araya geldiği belirtilen haberde, davanın Mart ayı sonuna kadar açılabileceği ifade edildi.

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