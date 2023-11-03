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Apple satışlarında düşüş devam ediyor

Apple, Çin'deki geniş çaplı ekonomik yavaşlama ve rakibi Huawei Technologies'in yeni rekabetiyle karşı karşıya kalması nedeniyle satışlarının art arda dördüncü çeyrekte de düştüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 08:54

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 08:54

Temmuz-Eylül dönemi Apple'ın toplam gelirde yıllık bazda düşüş bildirdiği dördüncü dönem oldu ve son yılların en uzun düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Apple satışları bir önceki yıla göre %7 düşüşle 89,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklenti satışların 89,28 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirket Eylül'de sona eren çeyrek dönemde net kar 22,96 milyar dolar hisse başına 1,46 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1,29 dolar olan hisse başına karın 1,39 dolara yükselmesi bekleriyordu.

Apple, akıllı telefonlara yönelik talepteki geniş çaplı düşüşe rağmen iPhone bölümünün cirosunun %2,8 artışla 43,8 milyar dolara ulaştığını ve analistlerin beklentilerini karşıladığını açıkladı.

Şirketin üçüncü büyük pazarı olan Çin'deki faaliyetleri %2,5 oranında küçülerek 15,1 milyar dolara geriledi ve analist tahminlerinin altında kaldı.

Apple'ın finans müdürü Luca Maestri, "Çin her zaman dünyanın en rekabetçi pazarı olmuştur ve böyle olmaya devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Maestri, kentsel Çin'de en çok satan ilk dört telefonun iPhone olduğunu ve şirketin Çin anakarasında pazar payı kazandığına inandığını da sözlerine ekledi.

Çeyrek boyunca, Apple'ın rakibi Huawei, Eylül ayında, kendi geliştirdiği teknolojiyi kullanarak 5G benzeri kablosuz hızlara ulaşabildiği bildirilen Mate 60 Pro'yu piyasaya sürdü.

Counterpoint Research'e göre, Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde Huawei akıllı telefon satışları Çin'de bir önceki yıla göre %37 artarken, Apple'ın iPhone'u %10 küçüldü. Araştırma şirketi, Çin'deki genel akıllı telefon satışlarının bu dönemde %3 düştüğünü söyledi.

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