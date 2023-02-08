Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da bağıştan faydalanacak kullanıcılar 6 Şubat'tan önce tamamlanmış olan Proof of Address (POA-Adres İspatı) yöntemiyle belirlenecek.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"POA yönteminin belirli kısıtlamaları ve gelişim noktaları olabilse de şu an için depremden etkilenen kişilere hızlıca ulaşabilmek adına elimizdeki en güvenilir yöntem bu. Yapılacak toplam bağış miktarının 5 milyon dolar (veya 94.155.500 TL) olması beklenmektedir.

"Doğal afetler sonrasında, insanların tıbbi gereçler, gıda ve diğer zaruri ihtiyaçları için gereken fonlara erişimlerinin kısıtlı olabilmesi ihtimaline karşın hızlı, düşük maliyetli, uluslararası ve şeffaf işlemler sunması nedeniyle kripto transferleri afetzedelere finansal yardım ulaştırmak adına gitgide artan bir sıklıkta kullanılmaktadır.

"Binance Charity, herkesin bağış yapabileceği kamuya açık bir bağış adresi olarak kurulmuştur. Bu adrese gönderilecek olan dijital varlık bağış tutarları önce Türk Lirası'na dönüştürülüp daha sonrasında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması amacıyla devlet tarafından yetkilendirilmiş yardım derneklerine devredilecektir. Türkiye Deprem Yardımı fonuna yapılacak bağışlar için BTC, ETH, BNB, BUSD, XRP dijital varlıkları kabul edilmektedir."

"PAYDAŞLARIMIZI YARDIM ELİ UZATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Binance kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ise yardıma ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de yakın zamanda gerçekleşen depremler çok fazla insan ve topluluğun üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. Çabalarımızın etkilenenleri biraz olsun rahatlatmasını umuyoruz. Ayrıca, endüstrideki paydaşlarımızı bir kez daha bu kriz zamanlarında bir araya gelip yardım eli uzatmaya davet ediyoruz. Ekibimiz, Türkiye'de yer alan Binance kullanıcılarını ve ailelerini güvende tutmak ve gereken yardımı sağlamak için üzerine düşeni yapmaktadır. Binance bu zor zamanlarda kullanıcılarımızın yanındadır. Ek olarak, Türkiye'de bulunan topluluğumuza yardım etmek için gereken desteği verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz."