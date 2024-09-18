BlackRock ve Microsoft'tan yapay zeka yatırımlar kararı

BlackRock ve Microsoft yapay zekâdaki patlamanın ardındaki veri ambarlarının ve enerji altyapısının inşasını finanse etmek için bugüne kadarki en büyük çabalardan birinde bir araya geliyor.

Şirketler Salı günü yaptıkları açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin MGX yatırım aracıyla birlikte, strateji için zaman içinde 30 milyar dolarlık özel sermaye arayacaklarını ve daha sonra parayı potansiyel yatırımlarda 100 milyar dolara kadar kaldıraç olarak kullanacaklarını duyurdu.

BlackRock İcra Kurulu Başkanı Larry Fink, Küresel Yapay Zeka Altyapı Yatırım Ortaklığı icin aylardın çalışıldığını belirterek, "Bu, sermaye piyasalarının altyapı oluşturmasının, fırsatları ve yeni teknolojileri geliştirmesinin harika bir örneği" dedi.

Yapılan açıklamada, enerji projeleri de dahil olmak üzere altyapı yatırımlarının çoğunlukla ABD'de yapılacağı ve fonların bir kısmının ABD'nin ortak ülkelerinde kullanılacağı belirtildi. Fink, planın ek yatırımcılar getirmeyi de içerdiğini ve emekli maaşları ve sigortacıların bu tür uzun vadeli altyapı yatırımları için istekli olduklarını söyledi. Para toplama konusunda "Bunun zor bir görev olacağına inanmıyoruz" dedi.