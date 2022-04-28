Honor açıklamasına göre, pazar araştırma şirketi CINNO Research verilerine göre Honor, Mart 2022'de rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

Söz konusu araştırmaya göre, en yakın rakibine 100 bin birim fark atmayı başaran Honor, bir önceki yılın aynı ayına göre akıllı telefon satışlarını yüzde 143,6 artırdı. Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde Çin'de en büyük ilk üç akıllı telefon üreticisi arasında ikinci sırada yer aldı. 2022 yılına güçlü bir başlangıç yapan, küresel pazarlara daha fazla ürün getirmeyi ve dünya çapında satışlarını iki katına çıkarmayı hedefleyen şirket, bu satış başarısı ile hedefi doğrultusunda ilerlediğini de gösterdi.

GLOBAL PAZARLARA DAHA FAZLA ÜRÜN

Açıklamaya göre, Honor, küresel çip tedariki sorunu gibi sektör genelindeki zorluklar karşısında istikrarlı büyümeyi sürdürmek için önemli uluslararası pazarlara odaklanacak. Honor 50'yi 49 ülkede kullanıcılara sunan şirket, bu yıl akıllı telefonda Honor Magic Serisi, bilgisayar modellerinde de Honor N Serisi ve Honor X Serisi dahil olmak üzere dünya çapındaki pazarlara daha fazla ürün getirmeyi planlıyor.

Honor'un 11 bini aşkın iş gücünün yarısından fazlası Ar-Ge personeli ve bu iş gücü şirketin teknolojik büyümesine önemli katkı sunuyor. Honor'un ayrıca biri Fransa'da ve biri Japonya'da olmak üzere altı AR-GE merkezine ek olarak 100'ün üzerinde inovasyon laboratuvarı da bulunuyor.