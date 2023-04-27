Net kar ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 5,71 milyar dolar oldu. Hisse başına kar da yüzde 19 düştü.

Meta Platforms'un ilk çeyrekte hisse başına karı 2,03 dolar olan beklentinin üzerinde, 2,20 dolar olarak gerçekleşti. Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 28,65 milyar dolar oldu. Analistler gelirlerin 27,65 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Meta ikinci çeyrekte toplam gelirlerin 29,5-32 milyar dolar aralığında olmasını, 2023'ün tamamında gelirlerin 86-90 milyar dolar aralığına ulaşmasını bekliyor.