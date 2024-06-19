Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu

Nvidia'ın Nasdaq Borsasında işlem gören hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 173'ün üzerinde değer kazandı.

Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.