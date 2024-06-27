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Nvidia: Veri merkezi odaklı bir şirkete dönüştük

Nvidia CEO'su Jensen Huang, oyun odaklı bir şirketten veri merkezi odaklı bir şirkete dönüştüklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 08:44

Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin yapay zeka çiplerindeki avantajının, 10 yıldan uzun bir süre önce yaptığı, milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımına ve binlerce mühendisten oluşan bir ekibe dayanan bir bahisten kaynaklandığını söyledi.

Huang'ın yorumları, Nvidia'nın hissedarlar toplantısının soru-cevap bölümünde, geçtiğimiz yıl hisse senedinde yaşanan %200'den fazla artışın ardından geldi.

"NVİDİA'NIN ÇİPLERİ DAHA EKONOMİK"

Geleneksel yonga üreticilerinin ve yeni kurulan şirketlerin Nvidia'nın yapay zeka yongalarındaki %80'den fazla pazar payına meydan okumayı amaçlayan ürünler piyasaya sürmesi nedeniyle şirketin rekabetiyle ilgili bir soruya yanıt veren Huang, rakiplerinin adını vermeden, şirketin konumunu korumak için genel stratejisini ortaya koydu ve Nvidia'nın önceki oyun odağından veri merkezi odaklı bir şirkete "dönüştüğü" fikrini ortaya attı. Şirket ayrıca yapay zekası için endüstriyel robotik gibi yeni pazarlar yaratmak istiyor ve bunu yapmak için her bilgisayar üreticisi ve bulut sağlayıcısı ile ortaklık kurmayı hedefliyor.

Huang, yapay zeka çiplerinin "en düşük toplam sahip olma maliyetini" sağladığını söyledi ve diğer çipler daha ucuz olsa da Nvidia'nın çiplerinin performansları ve çalıştırma maliyetleri göz önüne alındığında daha ekonomik olduğunu öne sürdü.

Huang ayrıca, Nvidia'nın teknoloji endüstrisinde bir platformun en çok kullanıcıya sahip olduğu ve bu sayede daha fazla kullanıcı çekmek için ihtiyaç duyduğu iyileştirmeleri yapabildiği anlamına gelen bir terim olan "erdemli bir döngü" elde ettiğini söyledi.

Huang, "NVIDIA platformunun tüm büyük bulut sağlayıcıları ve bilgisayar üreticileri tarafından geniş çapta kullanılabilir olması, geliştiriciler ve müşteriler için geniş ve cazip bir kurulum tabanı oluşturuyor ve bu da platformumuzu müşterilerimiz için daha değerli hale getiriyor" dedi.

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