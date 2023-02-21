Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kara birliklerinin belkemiğini oluşturan Rabdan 8x8 araçların yeni versiyonlarıyla ülkedeki varlığını artırmaya hazırlanıyor.

Savunma sanayisi için ürettiği araçları 40'tan fazla ülkeye ihraç eden Otokar, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda 6 araç sergiledi.

Otokar standında Akrep II Zırhlı Keşif, Gözetleme ve Silah Platformu Aracı Cockerill CSE 90LP 90 milimetre kuleyle, Arma 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı 30 milimetre Mızrak kule sistemiyle, Tulpar Paletli Zırhlı Muharebe Aracı 30 milimetre Mızrak kuleyle tanıtıldı.

Otokar standında ziyaretçiler ayrıca, Cobra II Zırhlı Personel Taşıyıcı, Cobra II MRAP Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç ve Arma 6x6 Zırhlı Personel Taşıyıcı'yı da yakından inceleme fırsatı buldu.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın ilk katılımcılarından biri olduklarını ve 1990'lı yılların sonundan bu yana katılımı sürdürdüklerini anlattı. Görgüç, sonrasında Cobra araçlarının ülkede tercih edildiğini ve büyük projelerin peşinde koşmaya başladıklarını ifade etti.

IDEX'i sadece BAE fuarı olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Görgüç, "IDEX dünyanın önemli fuarlarından birisi. Uzak Asya'dan, Orta Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan hatta Güney Amerika'dan bile delegasyonlar var. Uluslararası delegasyon sayısı yüksek bir fuar. Birçok uluslararası kullanıcılarla bir araya gelip muhtemel projeleri, alımları görüştüğümüz verimli bir ortam oluşuyor." dedi.

BAE'de Otokar Land Systems isimli bir şirketleri bulunduğunu, Edge ile kurdukları Al Jasoor şirketiyle de ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getiren Görgüç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Al Jasoor şirketinin 4 yılda teslim ettiği 8x8 araç projemiz var. Geçen yıl bu projenin ilk ayağını bitirmiş olduk. Bizim için BAE'de olmak hem kullanıcılarla 8x8 projemizin devamını görüşmek hem kullanıcılarla mevcut 8x8'deki diğer ihtiyaçları, muhtemel varyant ve uygulamaları görüşeceğimiz bir ortamı yaratıyor.

BAE'nin bu projesi sadece ülke ya da Türkiye'de değil, uluslararası seviyede de oldukça büyük projeydi. 400 adet 8x8 araç her zaman olabilecek bir proje değil. Otokar olarak 2017 yılında başarılı olduk. Bu bir tip aracı tarif ediyordu. Projede kullanıcı araçtan güven aldıkça, performansını gördükçe farklı kullanımlar, farklı ihtiyaçlara cevap veren farklı varyantlar üzerinde çalışılıyor. Projenin bu aşamasında Al Jasoor üzerinden kullanıcı ile temas halindeyiz. Projede bir tabur seviyesi örgütlenme için farklı görevler yapabilecek araçlara ihtiyaçları var. Bu araçları görüşüyoruz kendileriyle. Bu arada teknolojik yenilikleri, değişiklikleri bu araçlara koymak için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde umarım uygun projeler çıkar Rabdan aracıyla ilgili."

Bu kapsamda, fuarda da sergiledikleri 8x8 ambulans aracı ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Görgüç, Rabdan aracının ambulans versiyonunun BAE'de sıhhiye birlikleri tarafından test edildiğini ve başarılı olduğunu bildirdi.

KÖRFEZ BÖLGESİNDE YENİ ARAYIŞLAR

Görgüç, ayrıca Bahreyn'de 4 kuvvette Arma, Ural, Cobra ve Cobra 2 araçlarının görev yaptığını ve bir bakım tesisi kurduklarını belirterek, burada da farklı ihtiyaçları karşılayacak yeni ürünler için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Kuveyt'te ise 2 farklı kullanıcıya hizmet veren araçları ve bakım tesisleri bulunduğunu dile getiren Görgüç, burada da yeni ihtiyaçlara yönelik görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Serdar Görgüç, Otokar Land Systems'ın tüm Körfez ülkelerindeki ihtiyaçları yakından takip ettiği bilgisini verdi.

İhracat faaliyetlerinin Otokar'a katkısına ilişkin de Görgüç, şunları aktardı:

"Otokar'ın cirosu yıllar içinde ihracata oldukça kaydı. 2022 ciromuzun yüzde 78'i ihracattan geldi. Bunun bu şekilde seyredeceğini düşünüyoruz. İhracat bizim için önemli ama ihracatın dışında mümkün olduğunca çeşitlilik yaratmak istiyoruz. Tek bir ülke değil, olabildiğince farklı ülkelerde, farklı kullanıcılarda, farklı ürünlerimizin olmasını hedefliyoruz. Tüm dünya coğrafyasına mümkün olduğunca yayılmak istiyoruz. Otokar'daki bir hedefimiz de her sene kullanıcılarımıza en az bir, mümkünse iki yeni ülkeyi katmak. Tüm ekibimiz de bu doğrultuda çalış��yor."