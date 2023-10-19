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Otokar Estonya’dan 130 milyon Euro tutarında sipariş aldı

Türkiye’nin öncü kara sistemleri üretici Otokar, dünyaca tanınan zırhlı araçlarından ARMA 6x6 Zırhlı Personel Taşıyıcı araçları için Estonya’dan yaklaşık 130 milyon euro tutarında sipariş aldı.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 09:18

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 09:18

Otokar, dünyaca tanınan zırhlı araçlarından ARMA 6x6 Zırhlı Personel Taşıyıcı araçları için Estonya'dan yaklaşık 130 milyon euro tutarındaki siparişine ilişkin anlaşma, 18 Ekim tarihinde Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) Genel Müdürü Magnus Valdemar Saar ve Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi tarafından Estonya'da imzalandı.

Araçlarla birlikte bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini de kapsayan sözleşmeye göre, teslimatların 2024 yılı ikinci yarısında başlaması 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur'un katılımlarıyla düzenlenen imza töreninde, iki ülke bakanı arasında imzalanan İyi Niyet Mektubu'nun (LOI) ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ECDI Genel Müdürü Magnus Valdemar Saar arasında iki ülkenin savunma sanayiindeki iş birliğine ilişkin bir protokol imzalandı.

ULUSLARARASI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Estonya Silahlı Kuvvetleri (EDF), satın alma kararı öncesinde uluslararası çapta kendini kanıtlamış olan adayları hem ticari hem de teknik açıdan çok kapsamlı bir değerlendirmeye tabii tuttu. ARMA 6x6 üstün teknik özellikleriyle global rakipleri arasından sıyrılarak, tercih edilen araç oldu.

Otokar'ın savunma sanayii alanında küresel bir oyuncu olduğunu belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, "Estonya Silahlı Kuvvetlerine ARMA 6x6 araçlarımızla hizmet edecek olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin öncü kara sistemleri üreticisi Otokar'ın 33 bine yakın askeri aracı 5 kıtada 40'tan fazla dost ve müttefik ülkede görev yapmaya devam ediyor. Global ölçekteki bilgi birikimimiz, mühendislik başarımız, Ar-Ge ve teknoloji kabiliyetimiz ile kullanıcılarımıza en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Otokar'ın halihazırda NATO ve Birleşmiş Milletler'in kara sistemleri tedarikçilerinden biri olduğuna dikkat çeken Vehbi; "Estonya ile imzaladığımız bu anlaşma, ARMA çok tekerlekli zırhlı muharebe aracı ailemiz için bir mihenk taşı niteliğinde. Dünyanın farklı coğrafyalarında ve iklim koşullarında kendini kanıtlamış olan ARMA 6x6, ikinci kez bir NATO üyesi ülke envanterinde yer alacak. Aracımız ARMA 6x6'nın Estonya Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu değerlendirmesinde uluslararası rakiplerini geride bırakarak seçilmesinden gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayı Estonya Silahlı Kuvvetleri ve Otokar arasında uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİ NESİL MODÜLER TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ: ARMA 6x6

Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA 6x6, halihazırda farklı coğrafyalarda 5 farklı kullanıcı envanterinde aktif olarak hizmet veriyor. ARMA 6x6, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemleri entegrasyonuna imkan sunuyor. Yüksek taktik ve teknik özellikler sunan ARMA, geniş varyant yelpazesine sahip olup, en zorlu arazi ve iklim koşullarında kullanılan, kendini kanıtlanmış bir üründür.

ARMA 6x6 özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. ARMA, ister ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor. ARMA ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

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