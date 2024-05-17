Ping An HSBC'deki hissesini azaltmayı değerlendiriyor

Çinli sigorta devi Ping An, Avrupa'nın en büyük kredi kuruluşundaki 13,3 milyar dolarlık pozisyonunu azaltmak için seçeneklerden biri olarak geçen hafta açıkladığı 50 milyon dolarlık satışa benzer şekilde daha fazla hisse satışını düşünüyor.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre, Orta Doğu'daki bir devlet varlık fonunun veya ultra zengin bir yatırımcının büyük bir hisse alması bir başka olasılık.

Hisselerini azaltmaya açık olması, Ping An'ın yatırımından bir miktar kâr elde etme arzusunu ve HSBC'de yapılmasını istediği daha dramatik değişikliklerin başarılı olma şansının şu anda çok az olduğunu kabul ettiğini yansıtıyor.