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Reddit Wall Street'e hızlı giriş yaptı

Reddit, Wall Street'e hızlı giriş yaptı. Sosyal medya platformu Reddit New York'taki ilk işlem gününü %48 artışla tamamladı.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2024 08:29

Son Güncelleme Tarihi 22 Mart 2024 08:29

Reddit, içeriğini yapay zeka (AI) programları için eğitim alanı olarak konumlandırarak yatırımcıları cezbetti. Yapay zekânın büyümesinden kâr elde etme planını öne çıkaran Reddit'in hisseleri, yılın dördüncü en büyük ABD halka arzında 34 dolar fiyata ihrac edilen Reddit hisseleri ilk işlem gününde %48 yükseldi.

Kapanış fiyatı 50,44 dolar olan Reddit'in piyasa değeri 8 milyar dolara ulaştı. SEC'e yapılan başvurulara göre, hisse senedi opsiyonları ve kısıtlı hisse birimleri de dahil olmak üzere, şirketin tamamen seyreltilmiş değeri 9,5 milyar dolara yaklaşıyor. Ancak bu rakam, Reddit'in 2021'deki finansman turunda ulaştığı 10 milyar dolarlık rakamın hala altında.

Reddit'in yatırımcısı olmayan girişim şirketi CRV'nin genel ortaklarından Saar Gur, "Bugün gördüğümüz şey, Reddit'in uzun bir halka arz kuraklığının ardından ilk hamleyi yapan şirket olmanın avantajlarını elde etmesidir. Bir şirket ne kadar sağlam olursa olsun, ilk çıkan şirket olmanın bir değeri var çünkü bir bütün olarak piyasa hakkında çok fazla dikkat çekecek ve konuşulacaksınız" dedi.

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