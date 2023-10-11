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Samsung beklentilerin üzerinde kar elde etti

Samsung Electronics, bellek yongası pazarının ciddi bir daralmadan kurtulmanın ilk işaretlerini göstermesinin etkisiyle üçüncü çeyrekte karının beklenenden daha az bir oranda, yüzde 78 düştüğünü bildirdi.

Oluşturma Tarihi 11 Ekim 2023 08:57

Son Güncelleme Tarihi 11 Ekim 2023 08:57

Dünyanın en büyük bellek çipi ve akıllı telefon üreticisi Samsung Electronics, Temmuz-Eylül döneminde faaliyet karının geçen yılın aynı dönemindeki 10,85 trilyon won'dan 2,4 trilyon won'a (1,79 milyar dolar) düştüğünü bildirdi.

Analistler ise 2,1 trilyon won faaliyet karı bekliyorlardı.

Şirket, bellek çipi fiyatlarının düşmesi ve envanter değerlerinin azalması nedeniyle birinci ve ikinci çeyrekte çip işinde sırasıyla 4,58 trilyon won ve 4,36 trilyon zarar bildirmişti.

Ancak üçüncü çeyrekte analistler, Samsung'un yapay zekâda kullanılan DRAM çipleri gibi daha kârlı, daha üst düzey çiplere odaklanırken eski çiplerin üretimini azaltmaya devam etmesi nedeniyle Samsung'un bellek çipi işindeki kayıpların muhtemelen 3 trilyon won civarına gerilediğini tahmin ediyorlar.

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