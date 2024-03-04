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ŞOK Marketler "Her Gün Ucuz Fiyat" kampanyasını başlattı

ŞOK Marketler, temel ihtiyaç ürünlerinde 'Her Gün Ucuz Fiyat' kampanyasını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 13:06

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 13:06

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, müşterilerine seçili temel ihtiyaç ürünlerinde sürekli ucuzluk ve kolay erişim sağlamak amacıyla 'Her Gün Ucuz Fiyat' kampanyası başlattı. Ayrıca ŞOK'un sadakat programı 'Win' üyesi olan müşteriler, özel avantajlarla ve ramazan ayında da sürecek 'Win' kampanyalarıyla avantajlı alışveriş yapmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, kampanya ile hanelerin en temel ihtiyaçlarına sürekli rahat ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

ŞOK Marketler olarak ülke ekonomisine ve müşterilerin bütçesine katkı vermek üzerine çalıştıklarını belirten Demirel, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ülkemizin 81 ilinde temel ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dayanışma ve paylaşma ayı ramazanı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde de ramazan bereketinin hanelere taşınmasına destek olmak amacıyla temel ihtiyaç ürünleri arasından belirlediğimiz ürün gruplarında fiyatları oldukça düşük tutacağız. Amacımız bu ürünlerde geçici indirimler yapmak yerine sürekli ucuz fiyatı korumak.

Geçen sene hem ocak ayında düzenlediğimiz fiyat sabitleme kampanyası hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak ekim ayında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyası ile sektöre öncülük etmiş, enflasyonla mücadeleye ve hane halkı ekonomisine önemli katkı sunmuştuk. Yeni kampanyamız ile de amacımız Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın temel ihtiyaç ürünlerine daima ucuz fiyatlarla ulaşmasını sağlamak.'

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