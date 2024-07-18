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Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin net karı arttı

Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin net karı yüzde 36 arttı.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 08:58

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli TSMC, mali yılının ikinci çeyreğinde net karını gçeen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artırdı.

İkinci çeyrekte net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

Gelirler de 480,84 milyar Tavyan dolarından 673,51 milyar Tayvan dolarına yükseldi.

TSMC'nin yüksek performansıl programlama ürünlerinden gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 artarken, akıllı telefon ürünlerindenr gelir yüzde 1 düştü.

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