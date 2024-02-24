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Türk Eximbank, 2023 yılında karını %80,6 artırdı

Türkiye İhracat Kredi Bankası(Türk Eximbank), 2023 yılında bir önceki yıla göre net dönem karını yüzde 80,6 artırdı.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2024 09:46

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2024 09:46

Türk Eximbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bankanın 2022 yılında 6 milyar 232 milyon 480 bin TL olan konsolide olmayan net dönem karı, geçen yıl 11 milyar 258 milyon 259 bin TL'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde Banka'nın faiz gelirleri 17,23 milyar TL'den 48,13 milyar TL'ye çıkarken, kredilerden alınan faizler 14,99 milyar TL'den 43,63 milyar TL'ye ulaştı. Böylece net faiz geliri 5,76 milyar TL'ten 11,58 milyar TL'ye geldi.

2023 yılında Türk Eximbank'ın kullandırdığı vade uzatımları da dâhil kısa vadeli toplam krediler 16,3 milyar ABD doları; orta-uzun vadeli yurt içi krediler ise 3,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

2023 yılında Türkiye ihracatı içerisinde ağırlıklı paya sahip 13.167 firma Türk Eximbank kredi programlarından yararlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen hafta Türk Eximbank'ın sermayesinin 11,8 milyar TL artırılarak 35 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi.

Eximbank'ın bu yıl sermaye artışının katkısıyla ihracatçılara 50 milyar dolara ulaşan destek sağlaması bekleniyor.

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