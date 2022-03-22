Katılım Bankalarının 2021 yılı konsolide verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı İkram Göktaş: "Katılım Bankalarının toplam aktifleri 2020 yılı sonuna göre %64 artışla 716,5 milyar TL'yi aşarken, öz varlıkları yine aynı döneme göre %38 büyüme ile 36,3 Milyar TL seviyesine yükselmiştir. Katılım Bankaları, 2021 yılını reel sektöre sağladığı 392,2 milyar TL'lik finansman desteğiyle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı."

Katılım Bankalarının 2013 yılından günümüze kadar sukuk ihraçları ile toplam 226,6 Milyar TL tutarında fon topladığını hatırlatan Göktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Katılım bankalarının 2021 yılında ihraç etmiş olduğu sukukların toplam hacmi 96,9 Milyar TL seviyesindedir. Bu da Türk lirası cinsinden ilk ihracın yapıldığı 2013 yılında günümüze kadarki toplam ihraçların içerisinde 43%'lük bir paya tekabül ediyor."

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ BÜYÜME GETİRECEK…

Kur Korumalı TL Mevduatı ve Katılma Hesabı'na ilişkin rakamları da paylaşan Göktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: "TKBB olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sac ayağı üzerine inşa edilen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fikri liderliğini yaptığı Türkiye Ekonomi Modeli'nin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Ekonomimizin gücüne, ülkemizin geçmiş dönemdeki tecrübelerine ve en önemlisi de değişen durumlar karşısında hızlı hareket etme kabiliyetine güveniyor; 2022 yılında eğilimin yeni yatırımlar ile birlikte büyüme yönünde olacağını düşünüyorum. Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli unsurlarından olan Kur Korumalı TL Mevduatı ve Katılma Hesabı'na vatandaşlarımızın ilgisi sürüyor. Yeni ürünün uygulamaya alınmasıyla birlikte kurdaki düşüş ve TL'nin değer kazanması Türkiye ekonomisinin geleceği açısından son derece önemli. Kurun makul seviyelerde oluşu finansal ve fiyat istikrarına katkı sunmanın yanında reel sektörün de canlanmasına olanak sağlıyor. Bize düşen ise önümüzdeki süreçte TL'nin değer kazanmasını hızlandıracak uygulamaların yaygınlaştırılmasına destek olmak ve vatandaşlarımıza yeni ürünü en doğru şekilde anlatmak. Geldiğimiz noktada, katılım bankacılığı sektörü olarak Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nın 71,7 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz.

İSTİKRARIN EN ÖNEMLİ AYAĞI TL'Yİ GÜÇLENDİRMEK…

Üretim ve tedarik zincirinin kesintiye uğramaması, istihdamın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan İkram Göktaş, istikrarın en önemli ayağının TL'nin değer kazanması olduğunu aktardı. Göktaş sözlerine şu şekilde sürdürdü: "Bildiğiniz gibi; kur korumalı hesaplardan elde edilecek getirinin üzerinden alınan gelir vergisi stopaj oranı sıfır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz dövize olan talebini ve kur üzerindeki baskıyı azaltmak için devletimizin çıkarttığı kur korumalı katılma hesabına yatırım yapmaları. Böylelikle hedeflenen finansal istikrarın sağlanmasına milletçe destek vermiş oluruz. TKBB olarak, tüm üye Bankalarımız ile birlikte misyonumuza ve sorumluluğumuza sahip çıkarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza, iş dünyamıza ve ekonomimize olan desteğimiz sürecek" dedi.