Vakıf Yatırım Yayla Agro Gıda için analiz raporu yayımladı. Vakıf Yatırım YYLGD için hedef fiyatına göre yüzde 59 yükselme potansiyeli ile kısa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli "AL" tavsiyesinde bulundu.

Çoğunluğunu yurt dışı tedarikçilerden sağladığı çeltik, natürel bakliyat, bulgur gibi hammaddeleri entegre iş modeli ile Ankara ve Mersin'de bulunan üretim tesislerinde işleyerek tüketicilerle buluşturan şirket, 2023 yılında ilk iki fazının tamamlanması beklenen Niğde fabrikasıyla birlikte ise mevcut ürün gamına katma değeri yüksek yeni ürünler eklemeyi planlıyor.

Ayrıca Niğde fabrikasının yeni yatırımlar için bir model niteliği taşıması ve benzer fabrika yatırımlarının yurt dışında da gerçekleştirilmesi, şirketin orta vadeli planları arasında yer almaktadır.

ENTEGRE İŞ MODELİ İLE SEKTÖRÜN LİDERİ KONUMUNDA

Pirinç, bakliyat ve katma değeri yüksek işlenmiş gıda sektöründe 26 yıllık deneyimi bulunan Yayla Agro Gıda, yüksek marka bilinirliği ve geniş ürün yelpazesiyle sektördeki faaliyetlerini sürdürmektedir. Mevcut fabrikalarında hammaddeleri eleme, kırma, boylama, işleme ve uluslararası gıda normlarına uygun hale getirilen ürünler ise klasik gıda ve katma değerli ürünler olarak tüketicilere sunulmaktadır.

KAR MARJI YÜKSEK ÜRÜNLERİN CİRO İÇİNDEKİ PAYI ARTACAK

2023 yılında ilk iki fazının tamamlanmasını beklediğimiz Niğde fabrikasıyla birlikte şirketin mevcut ürün gamına katma değeri yüksek yeni ürünler eklemesi planlanmaktadır. Şirketin sahip olduğu 2,5 mlr TL tutarındaki yatırım teşvik belgesinin yanı sıra yakın zamanda alınan kredilerden elde edilen nakit ve halka arz döneminde gelen gelirlerin bir kısmı ile planlanan yeni yatırımlar için gerekli inşaat ve makine alımları gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Şirket'in yeni yatırım girişimi olan Niğde fabrikasının ilk iki fazının planlandığı tarihten önce, 2023 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

YENİ FABRİKA YATIRIMLARI GÜNDEMDE OLACAK

Şirket kısa vadede yurt dışında faaliyet gösterilen mevcut pazarların yanı sıra stratejik pazarlarda yeni iş ortaklıkları ile katma değerli ürünlerin yaygın satış pazarlanmasına odaklanmayı planlamaktadır. Niğde Fabrikasının tamamlanarak faaliyete başlaması ardından, benzer fabrika yatırımlarının yurt dışında da gerçekleştirilmesi, şirketin orta vadeli planları arasında yer almaktadır.

HEM BÜYÜME HEM DE TEMETTÜ DAĞITIMI HEDEFLENECEK

Şirket, her yıl elde ettiği karın bir kısmını sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek yeni yatırımlar için ayırırken, aynı zamanda da karın %25'lik kısmını ise temettü olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Temettü ödemelerinin 2023 yılından itibaren karın %25'inin dağıtılması ile birlikte başlamasını beklemekteyiz.