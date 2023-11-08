ABD basını ’Utanç verici başarısızlık’ dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...

ABD binlerce kilometre öteden Orta Doğu'ya karışmaya kalktı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırılarına açık açık destek verdi. İsrail'in sırtını sıvazlayarak katliama göz yuman ABD bir yandan da iyi polisi oynayarak ateşkes mesajı verdi. İsrail'in kanlı saldırılarının başladığı günden itibaren toplamda 3 kez Tel Aviv'e giden ardından Türkiye dahil bölge ülkelerine giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken şok üstüne şok yaşadı. Hakan Fidan'ın hamlesiyle neye uğradığını şaşıran Blinken'ın bölge ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin analizini yapan ABD basını, 'Utanç verici başarısızlık' yorumunda bulundu.