ABD basını ’Utanç verici başarısızlık’ dedi! Blinken şok üstüne şok yaşamıştı...

"Hafta Sonu Biden'ın Orta Doğu Politikası Çöktü" başlıklı yazıda, Blinken için durumun olabilecek en kötü şey olduğu belirtildi. Biden'ın Gazze'yi dümdüz etmek için İsrail'e yeşil ışık yaktığı hatırlatılan haberde, görülen tek şeyin Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu anlamına gelen bir reddedilme olduğu yazıldı.