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Haberler Fotohaber ABD Senatosu'nda Blinken'a büyük şok! İsrail vahşetine isyan ettiler: Kanlı eller havaya kalktı
Giriş Tarihi: 31.10.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 18:32

ABD Senatosu'nda Blinken'a büyük şok! İsrail vahşetine isyan ettiler: Kanlı eller havaya kalktı

Katil İsrail Devleti, Filistinlilere yönelik soykırımını artırarak sürdürürken, ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri ise siyasi olarak katliama koşulsuz bir şekilde arka çıkıyor. Vahşete karşı duran protestocular ise sistematik biçimde susturulmaya çalışılıyor. Son olarak; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e yönelik yeni yardım paketi ile ilgili yaptığı bir sunumda protestocular Blinken'a karşı 'Katliama Hayır' diyerek ellerini havaya kaldırdılar.

ABD Senatosu’nda Blinken’a büyük şok! İsrail vahşetine isyan ettiler: Kanlı eller havaya kalktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi.

ABD Senatosu’nda Blinken’a büyük şok! İsrail vahşetine isyan ettiler: Kanlı eller havaya kalktı

Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi'nde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu.

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ABD Senatosu’nda Blinken’a büyük şok! İsrail vahşetine isyan ettiler: Kanlı eller havaya kalktı

Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken'ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

ABD Senatosu’nda Blinken’a büyük şok! İsrail vahşetine isyan ettiler: Kanlı eller havaya kalktı

"GAZZE'DE KATLİAMI DURDURUN"

Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla "Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın", "Gazze'de katliamı durdurun", "Gazze'de çocukları kurtarın" ve "Şimdi ateşkes" şeklinde ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı.

ABD Senatosu’nda Blinken’a büyük şok! İsrail vahşetine isyan ettiler: Kanlı eller havaya kalktı

KANLI ELLER HAVAYA KALKTI!

Söz konusu protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler, Blinken'ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

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