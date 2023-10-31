Giriş Tarihi: 31.10.2023 18:31
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
18:32
ABD Senatosu'nda Blinken'a büyük şok! İsrail vahşetine isyan ettiler: Kanlı eller havaya kalktı
Katil İsrail Devleti, Filistinlilere yönelik soykırımını artırarak sürdürürken, ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri ise siyasi olarak katliama koşulsuz bir şekilde arka çıkıyor. Vahşete karşı duran protestocular ise sistematik biçimde susturulmaya çalışılıyor. Son olarak; ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e yönelik yeni yardım paketi ile ilgili yaptığı bir sunumda protestocular Blinken'a karşı 'Katliama Hayır' diyerek ellerini havaya kaldırdılar.