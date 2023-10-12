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Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:12

Biden İsrail ve Hamas hakkında konuştu: Beyaz saray yalanladı! Görmemişler...

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. İsrail'in sivil katliamlarına ABD'den 'Kendini savunma hakkı var' sözleri ile destek gelirken ABD Başkanı Joe Biden ise sosyal medya dezenformasyonlarına alet oldu. Biden'in çocukların kafasının kesildiğine dair iddiaları Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

Biden İsrail ve Hamas hakkında konuştu: Beyaz saray yalanladı! Görmemişler...

İsrail Filistin arasında yaşananlar tüm dünyanın bir numaralı gündemi. Bölgeden son dakika haberler gelirken bazı sosyal medya hesapları ve haber ajansları tarafından yalan haberler de sık sık gündeme geliyor. Bu yalanlardan biri olan Hamas'ın çocukların kafasını kestiği iddiasını gerçek olduğunu düşünerek açıklamalarda yapan Biden, Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

Biden İsrail ve Hamas hakkında konuştu: Beyaz saray yalanladı! Görmemişler...

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine" ilişkin iddialarının, medyadaki haberlere ve İsrailli yetkililerin iddialarına dayandığını açıkladı.

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Biden İsrail ve Hamas hakkında konuştu: Beyaz saray yalanladı! Görmemişler...

CNN'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Biden ve diğer ABD'li yetkililerin kişisel olarak Hamas'ın çocukları öldürdüğünü görmediğini ve bunu teyit etmediğini belirterek, Biden'ın "teröristlerin çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini bildirdi.

Biden İsrail ve Hamas hakkında konuştu: Beyaz saray yalanladı! Görmemişler...

NBC'nin haberine göre de Beyaz Saraydan iki yetkili, Biden'ın "(İsrail'de) teröristlerin çocukların kafasını kestiğine dair teyitli resimler gördüğüne" ilişkin ifadelerinin medyadaki haberlere ve İsrail yetkililerinin iddialarına dayandığını açıkladı.

Biden İsrail ve Hamas hakkında konuştu: Beyaz saray yalanladı! Görmemişler...

(Fotoğraf:Gazze)

Öte yandan ABD'de birçok medya kuruluşu, Washington Post'a dayandırdıkları haberlerde, Beyaz Saray yetkilisinin bu doğrultudaki açıklamalarına yer verdi.

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