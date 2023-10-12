Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
11:12
Biden İsrail ve Hamas hakkında konuştu: Beyaz saray yalanladı! Görmemişler...
Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı. İsrail'in sivil katliamlarına ABD'den 'Kendini savunma hakkı var' sözleri ile destek gelirken ABD Başkanı Joe Biden ise sosyal medya dezenformasyonlarına alet oldu. Biden'in çocukların kafasının kesildiğine dair iddiaları Beyaz Saray tarafından yalanlandı.