Biden İsrail ve Hamas hakkında konuştu: Beyaz saray yalanladı! Görmemişler...

İsrail Filistin arasında yaşananlar tüm dünyanın bir numaralı gündemi. Bölgeden son dakika haberler gelirken bazı sosyal medya hesapları ve haber ajansları tarafından yalan haberler de sık sık gündeme geliyor. Bu yalanlardan biri olan Hamas'ın çocukların kafasını kestiği iddiasını gerçek olduğunu düşünerek açıklamalarda yapan Biden, Beyaz Saray tarafından yalanlandı.