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Giriş Tarihi: 14.10.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 15:23

Guardiola'nın kızından Gazze Mektubu: Televizyonda soykırım mı izleyeceğiz? İkna olmak için kaç Filistinli daha ölmeli?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bir mektup yazdı. Dünyaca ünlü teknik direktörün kızı Maria, "Şimdi gerçekten sırtımızı yaslanıp televizyonda soykırımı mı izleyeceğiz? Yıllar sonra, tarih kitaplarında okurken, 'bu nasıl oldu' mu diyeceğiz? Bu deliliğe karşı birileri nihayet dur demeden önce kaç kişi ölmeli? 10 bin mi? 100 bin mi? Bir milyon mu? Daha fazla mı? Ne zaman yeterince Filistinlinin öldüğüne ikna olacağız?" ifadelerini kullandı. İşte Guardiola'nın kızının Gazze Mektubu...

Guardiola’nın kızından Gazze Mektubu: Televizyonda soykırım mı izleyeceğiz? İkna olmak için kaç Filistinli daha ölmeli?

İsrail, Gazze'de Filistinli sivillere ölüm yağdırıyor. Dünyanın gözü önünde tüm savaş kurallarını ihlal eden İsrail, adeta soykırım yapıyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren bir Gazze Mektubu yazdı. Maria Guardiola mektubunda İsrail'e ve zulme sessiz kalan dünyaya, "Şimdi gerçekten sırtımızı yaslanıp televizyonda soykırımı mı izleyeceğiz? Yıllar sonra, tarih kitaplarında okurken, 'bu nasıl oldu' mu diyeceğiz? Bu deliliğe karşı birileri nihayet dur demeden önce kaç kişi ölmeli? 10 bin mi? 100 bin mi? Bir milyon mu? Daha fazla mı? Ne zaman yeterince Filistinlinin öldüğüne ikna olacağız?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Guardiola’nın kızından Gazze Mektubu: Televizyonda soykırım mı izleyeceğiz? İkna olmak için kaç Filistinli daha ölmeli?

GUARDİOLA'NIN KIZINDAN GAZZE MEKTUBU: TELEVİZYONDA SOYKIRIM MI İZLEYECEĞİZ?

dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'deki saldırılara isyan eden Maria yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Tanrım.

Şimdi gerçekten sırtımızı yaslanıp televizyonda soykırımı mı izleyeceğiz? Yıllar sonra, tarih kitaplarında okurken, 'bu nasıl oldu' mu diyeceğiz?

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Guardiola’nın kızından Gazze Mektubu: Televizyonda soykırım mı izleyeceğiz? İkna olmak için kaç Filistinli daha ölmeli?

"NE ZAMAN YETERİNCE FİLİSTİNLİNİN ÖLDÜĞÜNE İKNA OLACAĞIZ"

İlk defa, tarihsel olarak nasıl kitlesel vahşetlerin defalarca, defalarca gerçekleşebildiğini gerçekten anlıyorum. Asla öğrenmiyoruz. Bu deliliğe karşı birileri nihayet dur demeden önce kaç kişi ölmeli? 10 bin mi? 100 bin mi? Bir milyon mu? Daha fazla mı? Ne zaman yeterince Filistinlinin öldüğüne ikna olacağız?

Guardiola’nın kızından Gazze Mektubu: Televizyonda soykırım mı izleyeceğiz? İkna olmak için kaç Filistinli daha ölmeli?

"İSRAİL HÜKÜMETİNİN YAPTIKLARINI KINAYABİLİRİZ"

Çoğumuzun konuşmaktan korktuğunu biliyorum. Yanlış bir şey söylemekten korktuğumuzu anlıyorum. Ama sessizce oturup korkudan konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. İsrail hükümetinin yaptıklarını kınayabiliriz. Aynı zamanda Yahudi toplumuna düşmanlık uyandırmadan Filistinlilerin hayatının değerli olduğunu söyleyebiliriz.

Guardiola’nın kızından Gazze Mektubu: Televizyonda soykırım mı izleyeceğiz? İkna olmak için kaç Filistinli daha ölmeli?

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK KATLİAM"

İsrail-Filistin çatışması tarihsel olarak karmaşık bir sorun. Şu anda tanık olduğumuz şey oldukça basit: İşgal ve baskı altındaki bir halk, Batı dünyasının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor. Bu hiçbir zaman eşit bir mücadele olmadı ve şu anda yaşadığımız şey, hayatımda gördüğüm en büyük katliam.

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