Guardiola’nın kızından Gazze Mektubu: Televizyonda soykırım mı izleyeceğiz? İkna olmak için kaç Filistinli daha ölmeli?

İsrail, Gazze'de Filistinli sivillere ölüm yağdırıyor. Dünyanın gözü önünde tüm savaş kurallarını ihlal eden İsrail, adeta soykırım yapıyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren bir Gazze Mektubu yazdı. Maria Guardiola mektubunda İsrail'e ve zulme sessiz kalan dünyaya, "Şimdi gerçekten sırtımızı yaslanıp televizyonda soykırımı mı izleyeceğiz? Yıllar sonra, tarih kitaplarında okurken, 'bu nasıl oldu' mu diyeceğiz? Bu deliliğe karşı birileri nihayet dur demeden önce kaç kişi ölmeli? 10 bin mi? 100 bin mi? Bir milyon mu? Daha fazla mı? Ne zaman yeterince Filistinlinin öldüğüne ikna olacağız?" ifadeleri ile tepki gösterdi.