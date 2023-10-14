Giriş Tarihi: 14.10.2023 15:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
15:23
Guardiola'nın kızından Gazze Mektubu: Televizyonda soykırım mı izleyeceğiz? İkna olmak için kaç Filistinli daha ölmeli?
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bir mektup yazdı. Dünyaca ünlü teknik direktörün kızı Maria, "Şimdi gerçekten sırtımızı yaslanıp televizyonda soykırımı mı izleyeceğiz? Yıllar sonra, tarih kitaplarında okurken, 'bu nasıl oldu' mu diyeceğiz? Bu deliliğe karşı birileri nihayet dur demeden önce kaç kişi ölmeli? 10 bin mi? 100 bin mi? Bir milyon mu? Daha fazla mı? Ne zaman yeterince Filistinlinin öldüğüne ikna olacağız?" ifadelerini kullandı. İşte Guardiola'nın kızının Gazze Mektubu...