İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!

Dünya Nostradamus'un kehanetini konuşuyor. Nostradamus, güneşte yaşanacak patlama sonucu tüm dünyanın karanlığa gömüleceğini yıllar önceden yazmış. 500 yıl önce yayınladığı kehanetlerde, Hitler'in yükselişinden Japonya'ya atılan atom bombasına kadar çok sayıda kehanetinin tuttuğu iddia edilen Nostradamus'un 'Güneş Patlaması' kehaneti ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi.