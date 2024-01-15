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Haberler Fotohaber İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 10:34

İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!

Tarihin en ünlü kahini olarak bilinen Nostradamus, tam 500 yıl önce dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş. Bilim insanları sık sık 2024 yılında güneş enerjisinin maksimum seviyeye ulaşacağını belirtiyor. Bu durum neticesinde yaşanacak olan olası bir güneş patlamasında ise tüm dünyanın karanlığa mahkum olabileceği öngörülüyor. Bundan 500 yıl önce yaşayan Nostramus ise Güneş Patlaması nedeniyle yaşanabilecek olan tehlikeyi yüzlerce yıl önceden işaret etmiş…

İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!

Dünya Nostradamus'un kehanetini konuşuyor. Nostradamus, güneşte yaşanacak patlama sonucu tüm dünyanın karanlığa gömüleceğini yıllar önceden yazmış. 500 yıl önce yayınladığı kehanetlerde, Hitler'in yükselişinden Japonya'ya atılan atom bombasına kadar çok sayıda kehanetinin tuttuğu iddia edilen Nostradamus'un 'Güneş Patlaması' kehaneti ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi.

İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!

Bilim insanları Güneş Enerjisinin maksimum seviyeye ulaştığı ve 2024 yılı içerisinde dünyayı büyük bir tehlikenin beklediğini belirttiler.

İşte Nostradamus'un Güneş Patlaması'na ilişkin kehaneti;

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İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!

Daily Star'da yer alan habere göre, günlerdir Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgasını Nostradamus daha önce tahmin etmişti.

İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!

500 yıl önce yayınladığı, Les Prophéties kitabında Hitler'in yükselişinden Japonya'ya atılan atom bombasına kadar çok sayıda kehanetinin tuttuğu iddia edilen Nostradamus'un İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 2022'de öleceğini de tahmin etmesi oldukça çok konuşulmuştu.

İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!

Şimdi ise gündem Nostrdamus'un 2023 kehaneti...

"Güneş parlayan denize çarpacak: Karadeniz'deki bütün canlı balıklar pişecek. Rodos ve Cenova aç kalacak, aç kalan insanlar onları yiyecek" ifadeleri akıllara Rodos adasında çıkan yangınları getirdi.

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