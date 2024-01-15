Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
10:34
İnsanlığın sadece 30 dakikası kalacak... Nostradamus tam 500 sene önceden dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş!
Tarihin en ünlü kahini olarak bilinen Nostradamus, tam 500 yıl önce dünyayı bekleyen tehlikeyi işaret etmiş. Bilim insanları sık sık 2024 yılında güneş enerjisinin maksimum seviyeye ulaşacağını belirtiyor. Bu durum neticesinde yaşanacak olan olası bir güneş patlamasında ise tüm dünyanın karanlığa mahkum olabileceği öngörülüyor. Bundan 500 yıl önce yaşayan Nostramus ise Güneş Patlaması nedeniyle yaşanabilecek olan tehlikeyi yüzlerce yıl önceden işaret etmiş…