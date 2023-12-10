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Giriş Tarihi: 10.12.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 21:44

İsrail basınından çıplak gözaltı skandalına ilişkin itiraf! "Hamas teslim oluyor" yalanı çöktü

Katil İsrail güçleri, Gazze'de sadece katliam yapmakla kalmıyor kara propaganda ile de dünya toplumunu etkisi altına almaya çalışıyor. Yalan yanlış kurgularla Gazze'deki soykırımı çarpıtma çabasına giren İsrail'in bir yalanı daha çöktü. İsrail ordusunun "Hamas teslim oluyor" diyerek servis ettiği Gazze'deki erkeklerin iç çamaşırlı gözaltına alındığına dair görüntüler ülkede karışıklığa yol açtı. Tel Aviv merkezli Yediot Aharonot gazetesi, fotoğraftaki kişilerin Hamas üyesi değil, Filistinli siviller olduğunu yazdı.

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İsrail basınından çıplak gözaltı skandalına ilişkin itiraf! Hamas teslim oluyor yalanı çöktü

İşgalci İsrail ordusunun Hamas üyesi olduklarını iddia ettiği Gazze'deki erkekleri iç çamaşırına kadar soyduktan sonra kamyonete koyup bilinmeyen bir yere götürdüğüne dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

İsrail basınından çıplak gözaltı skandalına ilişkin itiraf! Hamas teslim oluyor yalanı çöktü

Görüntüler, İsrail ordusu tarafından "Hamas üyeleri teslim oluyor" diyerek servis edilmişti. Ancak ortaya çıkan insanlık dışı görüntüler, İsrailliler arasında da tartışma konusu oldu.

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İsrail basınından çıplak gözaltı skandalına ilişkin itiraf! Hamas teslim oluyor yalanı çöktü

"HAMASLI DEĞİL SİVİLLER"

İbranice yayın yapan Tel Aviv merkezli Yediot Aharonot Gazetesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tutuklanan ve fotoğrafları çekilenlerin Hamas üyesi değil sivil olduğunu kaleme aldı.

İsrail basınından çıplak gözaltı skandalına ilişkin itiraf! Hamas teslim oluyor yalanı çöktü

BM OKULUNA SIĞINAN SİVİLLER

Gözaltına alınan Gazze'deki erkeklerin Birleşmiş Milletler okuluna sığınan sivil erkekler olduğunu El Jazeera kanalı da duyurdu. Fotoğraflardaki kişilerin akrabaları gözaltına alınanlardan birkaçının işvereni, gruptakilerin en azından bir bölümünün sivil olduğunu açıkladı.

İsrail basınından çıplak gözaltı skandalına ilişkin itiraf! Hamas teslim oluyor yalanı çöktü

ÇIPLAK BIRAKTIKLARI SİVİLLERE ZORLA SİLAH VERDİLER

Gözaltına alarak işkence edilen sivillerin hangi tarihlerde gözaltına alındığı bilinmiyor ancak geçtiğimiz perşembe günü sosyal medyada görüntüleri yayınlanmıştı. Gözaltındakilerin sivil olduğuna dair çıkan haberlerin ardından bu sefer İsrail ordusu farklı bir propagandaya girişti.

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