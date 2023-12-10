Giriş Tarihi: 10.12.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 21:44

İsrail basınından çıplak gözaltı skandalına ilişkin itiraf! "Hamas teslim oluyor" yalanı çöktü

Katil İsrail güçleri, Gazze'de sadece katliam yapmakla kalmıyor kara propaganda ile de dünya toplumunu etkisi altına almaya çalışıyor. Yalan yanlış kurgularla Gazze'deki soykırımı çarpıtma çabasına giren İsrail'in bir yalanı daha çöktü. İsrail ordusunun "Hamas teslim oluyor" diyerek servis ettiği Gazze'deki erkeklerin iç çamaşırlı gözaltına alındığına dair görüntüler ülkede karışıklığa yol açtı. Tel Aviv merkezli Yediot Aharonot gazetesi, fotoğraftaki kişilerin Hamas üyesi değil, Filistinli siviller olduğunu yazdı.