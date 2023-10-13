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Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:31

İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze'de devam ettiği kıyım 7. gününde. Hamas'ın İsrail güçlerine yönelik yürüttüğü Aksa Tufanı operasyonunun ardından savaş ilan eden ve Gazze'de tüm sivil yerleşkeleri vuran İsrail, şimdiye dek 1500'ü aşkın Filistinliyi öldürdü. Beyaz fosfor kullanımı da dahil olmak üzere insanlık suçu işlediği uluslararası kuruluşlar tarafından da teyit edilen İsrail'i haklı göstermeye çalışan ikiyüzlü Batı medyasına, Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy meydan okudu. BBC yayınında sunucuyu tersleyen İsrailli ismin sözleri gündeme damga vurdu.

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İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan İsrail, 1500'ü aşkın sivili öldürdü. Hava saldırıları sürerken kara harekatının başlamasının an meselesi olduğunu söyleyen İsrail, son olarak 1,1 milyon Gazzeli sivilin yerinden ayrılmasını istedi.

İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz!

Bölgede İsrail'in Hamas'ı bahane ederek sivil katliamları yaptığı görülürken, İsrail güçlerinin siviller üzerinde beyaz fosfor kullandığı uluslararası kuruluşlar tarafından da onaylanmıştı. İsrail'in Hamas'ı bahane ederek sivil yerleşimleri yerle bir etmesine Batılı ülkeler sessiz kalırken askeri "yardım"lar İsrail'e doğru yola çıkmıştı.

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İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz!

Bunun yanı sıra bazı Batılı medya kuruluşları ikiyüzlü haberler servis ederek katledilen Filistin halkına uygulanan kıyımı görmezden gelmeyi tercih etti.

İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz!

Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy'den, yanlı yayıncılığıyla kendinden söz ettiren BBC'ye tepki geldi. BBC sunucusuyla karşı karşıya gelen Levy, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin meşru bir tepki olarak gösterilmesine karşı çıktı.

"BUNU HİÇ İSTİFİNİZİ BOZMADAN MI SÖYLÜYORSUNUZ"

BBC sunucusunun "İsrailliler, "Bakın biz kendimizi savunuyoruz, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyoruz, bir terör örgütünün kökünü kazımayı amaçlıyoruz" diyor" sözlerine tepki gösteren Levy, "Bunu gerçekten hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz? En temel haklarından mahrum bırakılmış bir nüfusun içine ilişmiş bir terör örgütünün kökünü askeri harekatla kazımanın mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten? Tarihte görülmüş mü böyle bir şey? Bir ülkenin liderlerinin gıdayı, elektriği, suyu, sivil nüfusun tüm ihtiyaçlarını kestiğini ve bu yolla militanları hedef aldığını inandırıcı bir şekilde söylemek mümkün mü? Üzgünüm ama bu tür yalanlar karşılıksız kalamaz. Ve bu yalanı kendinize söylemeniz de yanlış politikalara yol açar." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkiliden ikiyüzlü BBC’ye soğuk duş! Canlı yayında Gazze dersi verdi: İsrail’e meşru diyemezsiniz!

"İNSANLIKTAN UZAKLAŞMIŞSINIZ"

Sözlerini, "Eğer birisi bana militanların hafta sonu yaptıklarının yıllarca süren işgale meşru bir tepki olduğunu söyleseydi hayır derdim. 'Yanılıyorsunuz. İnsanlıktan ve gerçeklikten uzaklaşmışsınız'. Ve herhangi biri bana kalkıp İsrail'in bugün Gazze'de yaptığının hafta sonu olanlara karşı meşru bir tepki olduğunu söylerse, tepkim tamamen aynısı olur." Şeklinde sürdüren Levy'ye BBC sunucusu, "Yine de (İsrailliler) bunu söylüyorlar ve uluslararası toplum da bunu söylüyor." şeklinde karşılık verdi.

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