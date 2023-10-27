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Haberler Fotohaber Katil İsrail'den yeni tehdit | Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur
Giriş Tarihi: 27.10.2023 18:47 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 21:09

Katil İsrail'den yeni tehdit | Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur

Katil İsrail ordusu, Gazze'de okul, hastane gibi sivillerin bulunduğu alanları bombalayarak dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. İsrail'in saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybederken, İsrail ordusu Gazze'de hastanelere yapılan saldırıları meşrulaştırma çabasına girişti. Şifa Hastanesi'ni doğrudan hedef gösteren Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu. Birleşmiş Milletler ise "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır" uyarısı yaptı.

Katil İsrail’den yeni tehdit | Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur

Gazze'de ağır bombardımanlar devam ederken İsrail tarafından da katliama kılıf bulacak açıklamalar geliyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu.

Katil İsrail’den yeni tehdit | Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur

Hagari, "Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.

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Katil İsrail’den yeni tehdit | Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur

Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir."

Katil İsrail’den yeni tehdit | Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur

Hagari ayrıca, Hamas'ın, hastanelerin envaterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze Şeridinde İsrail'in sıkılaştırdığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısına değinen Hagari, Şifa Hastanesindeki yakıtın Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Katil İsrail’den yeni tehdit | Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur

"DÜNYAYA KIRMIZI BAYRAK SALLIYORUZ"

Hagari, İsrail'in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır."

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