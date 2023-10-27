Katil İsrail’den yeni tehdit | Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur

"DÜNYAYA KIRMIZI BAYRAK SALLIYORUZ"

Hagari, İsrail'in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır."