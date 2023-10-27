Katil İsrail’den yeni tehdit | Şifa Hastanesi’ni hedef gösterdiler! BM uyardı: Uluslararası hukukun ihlali olur

Katil İsrail ordusu, Gazze'de okul, hastane gibi sivillerin bulunduğu alanları bombalayarak dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. İsrail'in saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybederken, İsrail ordusu Gazze'de hastanelere yapılan saldırıları meşrulaştırma çabasına girişti. Şifa Hastanesi'ni doğrudan hedef gösteren Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu. Birleşmiş Milletler ise "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır" uyarısı yaptı.