RUSYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Rusya’da son durum ne, darbe girişimi sona erdi mi, Wagner geri mi çekildi? İşte Putin Wagner krizinde son gelişmeler

Rusya son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Rus devleti ile paralı asker grubu Wagner arasında çıkan kriz sonrası gözler bölgeye çevrilmiş durumda. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken Belarus'tan bir son dakika açıklama geldi. Lukaşenko'nun açıklaması sonrası ''Rusya'da neler oluyor, darbe bastırıldı mı, Wagner geri mi çekildi?'' soruları yanıt aramaya başladı. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına suçlamalarda bulunmuş ve Rus ordusunun yöneticilerine karşı adeta savaş ilan etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sıkıyönetim ilan ederek kuralları ihlal edenlerin gözaltına alınmasına izin veren bir yasayı imzalamıştı. Peki, Rusya'da darbe girişimi bastırıldı mı, Wagner geri çekildi mi, son durum ne? İşte, dakika dakika Wagner krizinde son durum gelişmeleri…