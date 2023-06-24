RUSYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Rusya’da son durum ne, darbe girişimi sona erdi mi, Wagner geri mi çekildi? İşte Putin Wagner krizinde son gelişmeler

MOSKOVA'NIN KRİTİK NOKTALARINDA TEDBİRLER ALINDI

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve bakanlık binalarının bulunduğu caddede Kremlin'e bağlı Rus kuvvetlerinin zırhlı araçlarının hareket ettiği görüldü. Araçlar hızla stratejik noktalara sevk edilirken Rus güvenlik güçleri de Kremlin ve bakanlık binalarının bulunduğu noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca Moskova'nın girişlerine hafriyat araçları ve kamyonlar yerleştirilerek Wagner ilerleyişini engellemek amacıyla tedbirler alındı.

19.16: Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildiğini duyurdu. Zor bir durumdayız diyen Sobyanin, şehirdeki bazı yolların veya mahallelerin trafiğe kapatılabileceğini de sözlerine ekledi.