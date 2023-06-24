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Haberler Fotohaber RUSYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Rusya’da son durum ne, darbe girişimi sona erdi mi, Wagner geri mi çekildi? İşte Putin Wagner krizinde son gelişmeler
Giriş Tarihi: 24.06.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 23:11

RUSYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Rusya’da son durum ne, darbe girişimi sona erdi mi, Wagner geri mi çekildi? İşte Putin Wagner krizinde son gelişmeler

Rusya son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Rus devleti ile paralı asker grubu Wagner arasında çıkan kriz sonrası gözler bölgeye çevrilmiş durumda. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken Belarus'tan bir son dakika açıklama geldi. Lukaşenko'nun açıklaması sonrası ''Rusya'da neler oluyor, darbe bastırıldı mı, Wagner geri mi çekildi?'' soruları yanıt aramaya başladı. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına suçlamalarda bulunmuş ve Rus ordusunun yöneticilerine karşı adeta savaş ilan etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sıkıyönetim ilan ederek kuralları ihlal edenlerin gözaltına alınmasına izin veren bir yasayı imzalamıştı. Peki, Rusya'da darbe girişimi bastırıldı mı, Wagner geri çekildi mi, son durum ne? İşte, dakika dakika Wagner krizinde son durum gelişmeleri…

RUSYA SON DAKİKA | Putin’den darbe girişimine sert tepki! Rusya’da neler oluyor, Wagner geri mi çekildi? İşte Wagner krizinde son durum

Rusya'da darbe girişimi bastırıldı mı, Wagner geri mi çekildi soruları tüm dünya tarafından yanıt arıyor. Rus paralı asker grubu Wagner ayaklanması sonrası bölgeden son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Grubun lideri Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatmıştı. Akabinde ise Moskova ve 2 bölgede Wagner'e yönelik operasyonlar başlamıştı. Devlet Başkanı Putin ise yaşananları halka karşı bir darbe olarak nitelendirmiş ve çok sert tepki göstermişti. Kriz henüz 24 saati doldurmamışken Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan flaş bir açıklama geldi. Peki, Rusya'da neler oluyor, Wagner geri çekildi mi, son durum ne? İşte, dakika dakika darbede son durum gelişmeleri…

RUSYA SON DAKİKA | Putin’den darbe girişimine sert tepki! Rusya’da neler oluyor, Wagner geri mi çekildi? İşte Wagner krizinde son durum

İŞTE KREMLİN-WAGNER KRİZİNDE DAKİKA DAKİKA SON GELİŞMELER

20.30: Wagner kurucusu Evgeny Prigojin, yeni bir açıklama yaparak Wagner savaşçılarının karargahlarına geri döndüğünü duyurdu.

Prigojin yayınladığı sesli mesajda "200 kilometre kan dökmeden ilerledik, ancak artık bu ihtimal doğdu. Sorumluluk alıyoruz. Birliklerimizi geri çeviriyoruz ve üslerimize dönüyoruz" dedi.

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RUSYA SON DAKİKA | Putin’den darbe girişimine sert tepki! Rusya’da neler oluyor, Wagner geri mi çekildi? İşte Wagner krizinde son durum

BELARUS: WAGNER İLERLEYİŞİ DURDURDU

20.27: Belarus, "Wagner lideri Prigojin, ilerleyişi durduracak" iddiasında bulundu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da silahlı ayaklanma başlatan Wagner'in lideri Evgeny Prigojin ile görüşme gerçekleştirdi.

Belarus Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Lukaşenko'nun Prigojin'e, Wagner'in ilerleyişini durdurma çağrısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "Wagner lideri, Lukaşenko'nun 'Rusya topraklarında ilerleyişini durdurma' çağrısını kabul etti" denildi. Ayrıca açıklamada Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla bu görüşmeyi yaptığı belirtildi. Açıklamanın sonunda duruma çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üzerine anlaşıldığı bilgisi verildi.

RUSYA SON DAKİKA | Putin’den darbe girişimine sert tepki! Rusya’da neler oluyor, Wagner geri mi çekildi? İşte Wagner krizinde son durum

MOSKOVA'NIN KRİTİK NOKTALARINDA TEDBİRLER ALINDI

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve bakanlık binalarının bulunduğu caddede Kremlin'e bağlı Rus kuvvetlerinin zırhlı araçlarının hareket ettiği görüldü. Araçlar hızla stratejik noktalara sevk edilirken Rus güvenlik güçleri de Kremlin ve bakanlık binalarının bulunduğu noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca Moskova'nın girişlerine hafriyat araçları ve kamyonlar yerleştirilerek Wagner ilerleyişini engellemek amacıyla tedbirler alındı.

19.16: Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildiğini duyurdu. Zor bir durumdayız diyen Sobyanin, şehirdeki bazı yolların veya mahallelerin trafiğe kapatılabileceğini de sözlerine ekledi.

RUSYA SON DAKİKA | Putin’den darbe girişimine sert tepki! Rusya’da neler oluyor, Wagner geri mi çekildi? İşte Wagner krizinde son durum

19.23: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Rusya'daki gelişmeler ve bölgesel meseleleri ele aldı.

17.44: Hollanda, vatandaşlarını "Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı" nedeniyle Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı.

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