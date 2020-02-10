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  • Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle 'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

'den peş peşe son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Esad rejimi saldırdıkça siviller kırsalında sıkışmaya devam ediyor. Rejim ve destekçilerin yoğun bombardımanlarından kaçan masum siviller, sınırına yakın bölgelere göç etmeye devam ediyor. Gelen son dakika verisine göre İdlib'de yoğun çatışmalardan dolayı canlarını kurtarmak için yanlarına alabildikleri eşyalarla ve buldukları araçlarla göç eden Suriyelilerin sayısı 830 bini buldu. Türkiye, sınır bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, Suriyelilerin yaşam mücadelesi sürüyor. İşte yaşanan son gelişmeler

Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 10:07
Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Esad rejimi ve destekçilerin özellikle İdlib kenti ve kırsalına yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılar devam ettikçe bölgeden birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanmaya da devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan yoğun bombardıman nedeniyle siviller yıllardır yaşadıkları evlerini, ekip biçtikleri arazilerini terk etmek zorunda kalıyor. Saldırılar, bombardıman ve ölümden kaçışların sürdüğü İdlib kentinden göç ederek güvenli bölge olan sınırına yakın alanlara göç ederek, canlarını kurtaranların sayısı son günlerde gelenlerle birlikte son dakika verilerine göre 830 bini buldu. Güvenlik kaynakları göç edenlerin sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağı uyarısında bulundu. İşte İdlib kırsalında ve sınırımızda yaşanan son dakika gelişmeleri;

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

GÜVENLİ BÖLGEDE KIŞ ŞARTLARINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Saldırılar nedeniyle göç edenler, sığındıkları sınırına yakın güvenli bölgelerde yaşam mücadelesi veriyor. Ancak, sınıra yakın alanlarda yer kalmadığı için birçoğu, zeytin ağaçları altında, kurdukları derme çatma çadırlarda yokluk içinde de olsa yaşama tutunmaya çalışıyor. Bir kısmı ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terörden arındırılan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerini tercih ediyor.

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Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

NE KURTARABİLİRLERSE ONU ALIYORLAR

Saldırılardan kaçan siviller, göç ederken yanlarına alabildikleri kadar eşyaları, bulabildikleri araçlara yükleyerek yola çıkıyorlar. Kışın soğuk hava şartlarında göç eden ailelerden bazılarının ise yanlarına tavuk ve koyunlarını da aldıkları görüldü.

ÇOCUKLARA OLUMSUZ YANSIYOR

Göç, en çok çocukları olumsuz etkiliyor. Savaşın acımasızlığını henüz anlamlandıramayan çocuklar ise her türlü olumsuzluğa rağmen kendilerini bir oyun alanı içerisinde buluyor. Bazı çocuklar, buldukları bisikletlerle gezip, olumsuzluklara rağmen eğlenmeye çalışıyor.

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

SON DAKİKA
1 MİLYONU GÖRMESİ AN MESELESİ

Gelen son dakika haberlerine göre göç edenlerin sayısı 1 milyon sınırını da aşmak üzere. Buna göre İdlib kentinden göç ederek güvenli bölge olan sınırına yakın alanlara göç ederek, canlarını kurtaranların sayısı son günlerde gelenlerle birlikte son dakika verilerine göre 830 bini aştı. Güvenlik kaynakları göç edenlerin sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağı uyarısında bulundu.

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

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Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

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