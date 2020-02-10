Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!

Esad rejimi ve destekçilerin özellikle İdlib kenti ve kırsalına yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılar devam ettikçe bölgeden birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanmaya da devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan yoğun bombardıman nedeniyle siviller yıllardır yaşadıkları evlerini, ekip biçtikleri arazilerini terk etmek zorunda kalıyor. Saldırılar, bombardıman ve ölümden kaçışların sürdüğü İdlib kentinden göç ederek güvenli bölge olan Türkiye sınırına yakın alanlara göç ederek, canlarını kurtaranların sayısı son günlerde gelenlerle birlikte son dakika verilerine göre 830 bini buldu. Güvenlik kaynakları göç edenlerin sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağı uyarısında bulundu. İşte İdlib kırsalında ve sınırımızda yaşanan son dakika gelişmeleri;