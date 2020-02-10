Son dakika... Rejim saldırısı nedeniyle İdlib'den sınırımıza gelen göçmenlerin sayısı 830 bin oldu!
NE KURTARABİLİRLERSE ONU ALIYORLAR
Saldırılardan kaçan siviller, göç ederken yanlarına alabildikleri kadar eşyaları, bulabildikleri araçlara yükleyerek yola çıkıyorlar. Kışın soğuk hava şartlarında göç eden ailelerden bazılarının ise yanlarına tavuk ve koyunlarını da aldıkları görüldü.
ÇOCUKLARA OLUMSUZ YANSIYOR
Göç, en çok çocukları olumsuz etkiliyor. Savaşın acımasızlığını henüz anlamlandıramayan çocuklar ise her türlü olumsuzluğa rağmen kendilerini bir oyun alanı içerisinde buluyor. Bazı çocuklar, buldukları bisikletlerle gezip, olumsuzluklara rağmen eğlenmeye çalışıyor.