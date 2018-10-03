Trump'ın başı belada

"TRUMP VERGİ ÖDEMEYİ SEVMİYOR" İDDİASI
New York Times Gazetesi, Trump'ın 90'lı yıllarda vergi usulsüzlüğü yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Bu haber üzerine New York vergi dairesi inceleme başlattı. Trump'la birlikte ailesi de suçlanıyor. Trump'ın hayatının anlatıldığı bir belgeselde önemli bir detay var: O da Trump'ın iş hayatı boyunca vergi ödemekten kaçındığı, vergi ödemeyi hiç sevmediği yönünde. Hatta bir keresinde Trump'ın belediye ile anlaşarak -kendisine özel olarak- vergiden muaf tutulduğu da biliniyor.