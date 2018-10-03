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'ın başı belada

TAHA DAĞLI Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 03.10.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 22:15
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'ın başı belada
Trump'ın başı belada

BAŞINDAKİ DERTLER

Başkanı Donald şimdi de vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya. Trump hakkında vergi soruşturması başlatılıyor. Peki Trump'ın başı bugüne kadar hangi nedenlerle derde girmişti, hangi skandal kararlara imza atıp, ekonomiden özel hayatına kadar hangi konularda yoğun eleştirilere uğramıştı, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

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'ın başı belada
Trump'ın başı belada

"TRUMP VERGİ ÖDEMEYİ SEVMİYOR" İDDİASI

New York Times Gazetesi, 'ın 90'lı yıllarda vergi usulsüzlüğü yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Bu haber üzerine New York vergi dairesi inceleme başlattı. Trump'la birlikte ailesi de suçlanıyor. Trump'ın hayatının anlatıldığı bir belgeselde önemli bir detay var: O da Trump'ın iş hayatı boyunca vergi ödemekten kaçındığı, vergi ödemeyi hiç sevmediği yönünde. Hatta bir keresinde Trump'ın belediye ile anlaşarak -kendisine özel olarak- vergiden muaf tutulduğu da biliniyor.

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'ın başı belada
Trump'ın başı belada

TRUMP'A YÖNELİK BU SUÇLAMADAN BİR SONUÇ ÇIKAR MI?

'de vergi meselesi çok hassas bir konu. Al Capone gibi ünlü bir mafya lideri onca suçuna rağmen hapse vergi kaçırma suçundan atılabilmişti. ABD Başkanının avukatı New York Times gazetesindeki iddiaları reddetti. Vergi suçlaması çok önemli bir konu ancak bunun ucu bir gazete haberiyle Amerikan başkanına nasıl dokunur, orası tartışılır.

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'ın başı belada
Trump'ın başı belada

TRUMP'A YÖNELİK İLK SUÇLAMA NEYDİ?

Kasım 2016'da yapıldı ve seçimi kazandı. O süreçten beri Trump'a yönelik ilk suçlama da başladı, o suçlama da Trump'ın seçime Rusya'nın müdahale etmesini sağlamasıydı. Bununla ilgili soruşturma da açıldı. Seçim kampanyasını yürüten isimler göz altına alındı, Trump'ın eski avukatı da bu iddialarla ilgili tanık olmayı kabul etti.

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'ın başı belada
Trump'ın başı belada

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ SUÇLAMALAR

özel hayatıyla da hep gündemde olan bir isim. Özellikle sürecinde daha önce ilişkiye girdiği bazı kadınlara, tam da seçime gidilirken konuşmamaları karşılığında seçim kampanyasından para ödemekle de suçlanıyor.

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'ın başı belada
Trump'ın başı belada

TRUMP'IN ZİYARETÇİLERİ İLE İLGİLİ SUÇLAMALAR

Başkanı hakkında bir de 'a gelen resmi ziyaretçilerin 'a ait otellerde konaklaması ve bunun sonucu o otellerde kalan ziyaretçilere ABD Başkanı tarafından ayrıcalık tanındığı yönünde suçlama da var.

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'ın başı belada
Trump'ın başı belada

TRUMP'A KARŞI DİREK DAVA AÇILDI MI?

Mart ayında 'ın ziyaretçilerinin Trump'a ait otellerde konaklamasıyla ilgili Maryland eyaleti yargıcı Peter Messitte tarafından dava açılma izni verilmişti. Ardından da Trump'la ilgili anayasayı ihlalin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlamalarla davalar açıldı. Tüm bu soruşturma ve davaların sonunda Amerikan başkanının azil edilmesi gibi bir mekanizmanın varlığından da söz edebiliriz. Ama azil mekanizması öyle kolay kolay çalıştırılıp, Amerikan başkanının görevden alınmasıyla sonuçlanacak bir süreç gibi görünmüyor. Trump eğer süreç sonunda pes edip kendi istifa ederse olabilir, ama Trump öyle biri değil.

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