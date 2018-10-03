Trump'ın başı belada

TRUMP'A KARŞI DİREK DAVA AÇILDI MI?

Mart ayında Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçilerinin Trump'a ait otellerde konaklamasıyla ilgili Maryland eyaleti yargıcı Peter Messitte tarafından dava açılma izni verilmişti. Ardından da Trump'la ilgili anayasayı ihlalin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlamalarla davalar açıldı. Tüm bu soruşturma ve davaların sonunda Amerikan başkanının azil edilmesi gibi bir mekanizmanın varlığından da söz edebiliriz. Ama azil mekanizması öyle kolay kolay çalıştırılıp, Amerikan başkanının görevden alınmasıyla sonuçlanacak bir süreç gibi görünmüyor. Trump eğer süreç sonunda pes edip kendi istifa ederse olabilir, ama Trump öyle biri değil.