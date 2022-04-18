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Haberler FotoHaber Uzaylı istilası! NASA'nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:34

Uzaylı istilası! NASA'nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

Bilim insanlarından 'Uzaylı istilası' uyarısı geldi. 'Dünya dışı yaşam var mı?' sorusu henüz netlik kazanamamıışken Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın son hamlesi bilim dünyasını karıştırdı. NASA Dünya dışı olası canlılarla iletişim kurmak için attığı son adımın ardından Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları 'Uzaylı istilası' olabileceğini dile getirdi.

Uzaylı istilası! NASA’nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

'Dünya dışı yaşam formları var mı?' sorusu henüz net bir şekilde cevaplanamamışken Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) dikkat çeken bir hamlede bulundu. NASA'nın yeni uzaylı hamlesi bilim insanlarını endişelendirdi. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, NASA'nın planının 'uzaylı istilasına' yol açabileceğini dile getirdi.

Uzaylı istilası! NASA’nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

NASA, geçtiğimiz günlerde yağtığı açıklaması ile Dünya ve insanlıkla ilgili bilgileri uzaya sinyal olarak göndermeyi planladığını duyurmuştu.

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Uzaylı istilası! NASA’nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

Dünya dışı uygarlıkların yaşayabileceği düşünülen Samanyolu'na gönderilecek "Galaksinin Feneri" isimli mesajda Güney sistemi, Dünya'nın yüzeyi ve insanlıkla ilgili bilgiler yer alacak. Sinyalin sonunda ise uzaydaki diğer medeniyetlere bir davetin bulunacağı iddia ediliyor.

Uzaylı istilası! NASA’nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

Daha önce 1974'te de Puerto Rico'daki radyo teleskobu üzerinden de benzer bir sinyal gönderilmişti ancak NASA'nın planı endişelere yol açtı.

Uzaylı istilası! NASA’nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

BÜYÜK RİSK!

Oxford Üniversitesi'ne bağlı İnsanlığın Geleceği Enstisüsü'nden araştırmacı Anders Sandberg, bu sinyalin büyük risk yaratabileceğini dile getirirken mesajın uzaydaki düşman bir medeniyete ulaşma ihtimalinin düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uzaylı istilası! NASA’nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

Uzayda Dünya'dakinden daha gelişmiş medeniyletlerinolabileceğini belirten Sandberg, sinyalin "Keşke buraya gelseniz" şeklinde algılayabileceğini söyledi.

Uzaylı istilası! NASA’nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

Oxford'dan Toby Ord isimli üst düzey araştırmacı ise uzaydan gelebilecek risklere ve insanlığı yok edebilecek tehditlere dikkat çekmişti.

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