Uzaylı istilası! NASA’nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı

'Dünya dışı yaşam formları var mı?' sorusu henüz net bir şekilde cevaplanamamışken Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) dikkat çeken bir hamlede bulundu. NASA'nın yeni uzaylı hamlesi bilim insanlarını endişelendirdi. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, NASA'nın planının 'uzaylı istilasına' yol açabileceğini dile getirdi.