Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:32Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:34
Uzaylı istilası! NASA'nın mesajındaki tehlike: Bilim insanları uyardı
Bilim insanlarından 'Uzaylı istilası' uyarısı geldi. 'Dünya dışı yaşam var mı?' sorusu henüz netlik kazanamamıışken Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın son hamlesi bilim dünyasını karıştırdı. NASA Dünya dışı olası canlılarla iletişim kurmak için attığı son adımın ardından Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları 'Uzaylı istilası' olabileceğini dile getirdi.