AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF final sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 güz dönemi final sınavları tamamlandı. Sınav sonuçları öğrenci adreslerine mail olarak gelmiyor ancak Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilebiliyor. Peki, Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?