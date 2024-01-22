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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:25

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde yapılan oturumlar ile gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav bitiminde ilk etapta soru ve cevap anahtarını sorgularken bir yandan da sınav sonuç tarihine odaklandı. Peki, Açık öğretim fakültesi (AÖF) final sonuçları açıklandı mı?

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF final sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 güz dönemi final sınavları tamamlandı. Sınav sonuçları öğrenci adreslerine mail olarak gelmiyor ancak Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilebiliyor. Peki, Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?

Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi. Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF'TE TELAFİ VE BÜTÜNLEME SINAVI YAPILMAYACAK!

Anadolu Üniversitesi senato kararına göre AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı bulunmuyor. AÖF güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav ortalaması 35'in altında kalan öğrenciler, bahar döneminin sona ermesinin ardından başarısız derslerini yaz okulu sınavlarına katılarak verebilirler.

2023-2024 eğitim öğretim yılında AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos'ta yapılacak.

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