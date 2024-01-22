Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:25
AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || Açık öğretim fakültesi final sınav sonuçları açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde yapılan oturumlar ile gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav bitiminde ilk etapta soru ve cevap anahtarını sorgularken bir yandan da sınav sonuç tarihine odaklandı. Peki, Açık öğretim fakültesi (AÖF) final sonuçları açıklandı mı?