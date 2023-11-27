Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
16:43
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ AÇIKLANDI MI 2023? Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı?
AÖF sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı mı merak ediliyor. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavına az bir süre kala adaylar sınava girecekleri merkezi merak ediyor. Sınava 10 gün kala açıklanması beklenen sınav belgeleri için adaylar sık sık anadolu.edu.tr adresini ziyaret ediyor. Adaylar daha öncesinde sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirtmişti. Peki, AÖF sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı mı 2023? İşte, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!