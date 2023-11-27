AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ AÇIKLANDI MI 2023? Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı?

AÖF sınav takvimine göre güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Sınav için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi yayımlandı mı sorusu yanıt arıyor. AÖF resmi sitesinde yer ala nbilgiye göre "Adaylar sınav giriş belgesi olmadan sınava alınmayacak." Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...