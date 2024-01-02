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Haberler Fotohaber ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:28

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavları için geri sayım başladı. Güz dönemi sınavlarının geride kalmasının ardından, final sınav tarihleri gündeme geldi. Sınava sayılı gün kala ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Öğrenciler tarafından merakla beklenen ATA AÖF sınav yerleri ve belgesi için gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 ATA AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı?

2023-2024 Eğitim yılının Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi ile final sınavlarına çok az bir süre kaldı. Bu noktada sınava girecek olan binlerce aday sınav giriş belgesi çıktı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF final sınavı hakkında detaylar...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı?

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

BAHAR DÖNEMİ

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı?

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00

MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI

24 Ağustos 2024 Saat : 09:30'da uygulanacak.

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