ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 ATA AÖF final sınavı ne zaman sınav yerleri açıklandı mı?

2023-2024 Eğitim yılının Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi ile final sınavlarına çok az bir süre kaldı. Bu noktada sınava girecek olan binlerce aday sınav giriş belgesi çıktı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, ATA AÖF final sınavı hakkında detaylar...