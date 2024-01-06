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Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 2023-2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 08:30

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 2023-2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılı bitirme (final) sınavı ilk oturumu 6 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumu 09.30 'da gerçekleşirken, öğre oturumu 14.30'da yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

AUZEF FİNAL SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN? AUZEF cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

AUZEF final sınavı ilk oturumu bugün saat 09.30'da gerçekleşecek. Merakla beklenen sınav günü geldi çattı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağını ve cevap anahtarını merak eden binlerce aday, arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, AUZEF final sınavı sonuç tarihi ne zaman, cevap anahtarı yayımlandı mı?

AUZEF FİNAL SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN? AUZEF cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

İstanbul Üniversitesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı 06 - 07 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

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AUZEF FİNAL SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN? AUZEF cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

06 - 07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

AUZEF FİNAL SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz açıklanmadı. Ancak "2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş, AUZEF güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları ise 22 Kasım tarihinde erişime açılmıştı."

Bu noktada sınav sonuçları;

AUZEF FİNAL SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN? AUZEF cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

Harf Notlarının Açıklanması

Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları "16 Ocak 2024" tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

AUZEF FİNAL SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN? AUZEF cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

AUZEF CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı cevap anahtarı henüz yayınlanmadı.

AUZEF soruları ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından yayınlanması bekleniyor.

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