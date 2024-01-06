AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 2023-2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı?

06 - 07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

AUZEF FİNAL SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz açıklanmadı. Ancak "2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş, AUZEF güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları ise 22 Kasım tarihinde erişime açılmıştı."

Bu noktada sınav sonuçları;