AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 2023-2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, cevap anahtarı yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 06.01.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
08:30
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılı bitirme (final) sınavı ilk oturumu 6 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sabah oturumu 09.30 'da gerçekleşirken, öğre oturumu 14.30'da yapılacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?