AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | ( auzefsinav.istanbul.edu.tr) AUZEF vize sınav sonuçları AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. AUZEF vize sınav sonuçları için geri sayım sona erdi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 11-12 Kasım tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçları için adaylar sık sık auzefsinav.istanbul.edu.tr sitesi ziyaret ediyordu. Vize sınavı dönem sonu değerlendirmede yüzde 30 etkili olacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı...