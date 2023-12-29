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Haberler Fotohaber Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:29 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:29

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar ÖSYM takvimine göre açıklanması beklenen sonuçlar için bugün itibariyle geri sayıma başladı. Peki, Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta erişime açılacak?

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Gerçekleştirlen, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav (2023-Kaymakamlık) sonuçları, yaklaşık bir aylık sürenin ardından ilan edilecek. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nasıl öğrenilir?

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM takvimiyle Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuç tarihi duyuruldu.

Adaylar, sınav sonuçlarını 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren sonuç sorgulama ekranı açıldı!

İşte, sonuç sorgulama ekranı!

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Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI NEREDEN İLAN EDİLECEK?

Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.

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Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır.

70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (77), 4 katı olan 308 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

308. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

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