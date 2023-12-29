Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
01:29
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar ÖSYM takvimine göre açıklanması beklenen sonuçlar için bugün itibariyle geri sayıma başladı. Peki, Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta erişime açılacak?