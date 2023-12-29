Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı! Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır.

70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (77), 4 katı olan 308 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

308. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.