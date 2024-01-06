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Haberler Fotohaber MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 06:48

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB ortak sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınava giren binlerce öğrenci sonuçları merak içinde bekliyor. 26-27 Aralık tarihinde gerçekleşen sınavda, ilk etapta 6. sınıflara Türkçe ve Matematik sınavı uygulanırken, ikinci etapta 9. sınıflara Edebiyat ve Matematik sınavları uygulandı. Ayrıca MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları öğrencilerle paylaşıldı. Şimdi ise gözler odsgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ülke genelinde uygulanan ortak sınavlarda, geri sayıma gidildi. 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle binlerce öğrencinin merakla beklediği onular için gözler Milli eğitim Bakanlığı açıklamasında! Konu hakkında açıklama bekleyen öğrenciler, sınav sonuçlarını öğrenebilmek adına odsgm.meb.gov.tr sitesini sıkça ziyaret ediyor. Peki, MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.

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MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇ TARİHİ BİLGİSİ

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak 1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde açıklanması bekleniyordu. Bugün tam olarak gerçekleştirilen sınavın ardından 10 gün geride kaldı. Bu nedenle bugün itibariyle sonuçların açıklamamsı ön görülüyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, haberimizde yer alacaktır!

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.

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