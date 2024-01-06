Giriş Tarihi: 06.01.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
06:48
MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?
MEB ortak sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınava giren binlerce öğrenci sonuçları merak içinde bekliyor. 26-27 Aralık tarihinde gerçekleşen sınavda, ilk etapta 6. sınıflara Türkçe ve Matematik sınavı uygulanırken, ikinci etapta 9. sınıflara Edebiyat ve Matematik sınavları uygulandı. Ayrıca MEB ortak sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları öğrencilerle paylaşıldı. Şimdi ise gözler odsgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 6. ve 9. sınıf birinci dönem ikinci ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...