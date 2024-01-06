MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA || 6. ve 9. sınıf Birinci dönem ikinci sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇ TARİHİ BİLGİSİ

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak 1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde açıklanması bekleniyordu. Bugün tam olarak gerçekleştirilen sınavın ardından 10 gün geride kaldı. Bu nedenle bugün itibariyle sonuçların açıklamamsı ön görülüyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, haberimizde yer alacaktır!