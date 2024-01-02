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Haberler Fotohaber MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | MEB 6. ve 9 sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:35

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | MEB 6. ve 9 sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca uygulanan ortak sınav sonuçları gündemde. Ocak ayı itibariyle açıklamamsı ön görülen sonuçlar için geri sayım başladı. 6. sınıfların Türkçe ve Matematik, 9. sınıfların ise Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi ortak sınavları 26-27 Aralık tarihinde uygulanmıştı. Peki, MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, tarih detayı!

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | MEB 6. ve 9 sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen ortak sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönem ikinci ortak sınavları ülke genelinde uygulandı. Peki, MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | MEB 6. ve 9 sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin yanlış cevapları değerlendirmeye alınmayacak.Genel Müdürlük tarafından iptaline karar verilen sorular, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden belirlenmesi suretiyle değerlendirme yapılacak.

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MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | MEB 6. ve 9 sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak. Ortak sınav sonuçlarının 6 Ocak tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | MEB 6. ve 9 sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MAZERET SINAVI DA YAPILACAK
Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | MEB 6. ve 9 sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

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