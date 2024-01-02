Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
16:35
MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | MEB 6. ve 9 sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca uygulanan ortak sınav sonuçları gündemde. Ocak ayı itibariyle açıklamamsı ön görülen sonuçlar için geri sayım başladı. 6. sınıfların Türkçe ve Matematik, 9. sınıfların ise Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı dersi ortak sınavları 26-27 Aralık tarihinde uygulanmıştı. Peki, MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, tarih detayı!