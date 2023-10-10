Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:20

Halka arz takvimi Ekim 2023 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile kontrol ediliyor. 10-15 Ekim tarihleri arasında herhangi bir arz olup olmadığını merak eden yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirket'' sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. 10-11-12-13 Ekim tarihleri arasında Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Borlease Otomotiv A.Ş.ve Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. Peki, halka arz tarihleri ne olacak, kaç lot verecek? Hangi şirket ne kadardan arz olacak, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…