Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 10-15 Ekim 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:20

10-15 Ekim 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

Halka arz takvimi Ekim 2023 Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile kontrol ediliyor. 10-15 Ekim tarihleri arasında herhangi bir arz olup olmadığını merak eden yatırımcılar, "Bu hafta yeni halka arz var mı, ne zaman, hangi şirket'' sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. 10-11-12-13 Ekim tarihleri arasında Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Borlease Otomotiv A.Ş.ve Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. Peki, halka arz tarihleri ne olacak, kaç lot verecek? Hangi şirket ne kadardan arz olacak, borsa kodları nedir? İşte, detaylar…

10-15 Ekim 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

Halka arz olacak şirketler ve talep toplama tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre halka arz olacak olan hisseler belli oldu. Buna göre bu hafta 3 şirketin halka arz olacak. Dofer Yapı, Borlease Otomotiv, MHR GYO talep toplama tarihleri açıklandı. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler kaç lot verir, talep toplama ne zaman? İşte, halka arz takvimi

10-15 Ekim 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

MHR GAYRİMENKUL, BORLEASE OTOMOTİV VE DOFER YAPI HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
10-15 Ekim 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

MHR GAYRIMENKUL YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Şirket, 207.000.00 lot ile inşaat ve kentsel dönüşüm projelerini fonlamayı planlıyor.

Hisse fiyatı 4.30 TL olarak belirlenen payların hisse kodu #MHRGY olarak belirlendi.

10-15 Ekim 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.

Borlease Otomotiv, BORLS koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka Arz Büyüklüğü 1.3 Milyar TL olarak açıklandı.

Lotlar 25,29 TL olarak satışa sunulacak.

10-15 Ekim 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ: Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak, kaç lot verir?

DOFER YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Dofer Yapı halka arz 10-11 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplayacak.

Dofer Yapı hisse fiyatı 17,11 TL olarak belirlendi. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

SON DAKİKA